وزيرا الخارجية الإيراني والعماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 8 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي اليوم الجمعة العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكرت الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين بحثا خلاله آفاق العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.
وأشار الوزيران إلى القرار الأخير لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة (جدة) السعودية مؤكدين ضرورة استمرار الجهود لوقف الإبادة الجماعية وإرسال المساعدات الانسانية إلى غزة.
من جهة أخرى انتقد عبداللهيان "السلوك الأمريكي وعدم وفاء واشنطن بخصوص المفاوضات الرامية لالغاء الحظر" مشيدا في الوقت نفسه بدور السلطنة ومواصلة مساعيها ومبادراتها في هذا الخصوص. (النهاية)
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