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وزيرا الخارجية الإيراني والعماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في غزة

3/8/2024 2:32:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 8 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي اليوم الجمعة العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكرت الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين بحثا خلاله آفاق العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.
وأشار الوزيران إلى القرار الأخير لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة (جدة) السعودية مؤكدين ضرورة استمرار الجهود لوقف الإبادة الجماعية وإرسال المساعدات الانسانية إلى غزة.
من جهة أخرى انتقد عبداللهيان "السلوك الأمريكي وعدم وفاء واشنطن بخصوص المفاوضات الرامية لالغاء الحظر" مشيدا في الوقت نفسه بدور السلطنة ومواصلة مساعيها ومبادراتها في هذا الخصوص. (النهاية)

م و / ر ج



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