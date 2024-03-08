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وزير الداخلية بالوكالة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي

3/8/2024 2:32:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 3 (كونا) -- تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ سيف بن زايد نظير التعاون المثمر والتفاعل السريع في عملية ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يحوزون على كمية كبيرة من أقراص اللاريكا المجرمة تقدر بنحو 75ر3 مليون قرص.
وعبر خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره على التعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل السلطات الإماراتية الشقيقة في عملية ضبط المتهمين تنفيذا للإتفاقيات الخليجية.
وأشادا بجهود رجال الامن في البلدين الشقيقين في ضبط هذه الكمية من المواد المخدرة وقدرتهم على مواكبة الاساليب المبتكرة وحماية الشباب من هذه الافة المدمرة.(النهاية)

ح م د / ط أ ب




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