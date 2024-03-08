وزير الداخلية بالوكالة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 3 (كونا) -- تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ سيف بن زايد نظير التعاون المثمر والتفاعل السريع في عملية ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يحوزون على كمية كبيرة من أقراص اللاريكا المجرمة تقدر بنحو 75ر3 مليون قرص.
وعبر خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره على التعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل السلطات الإماراتية الشقيقة في عملية ضبط المتهمين تنفيذا للإتفاقيات الخليجية.
وأشادا بجهود رجال الامن في البلدين الشقيقين في ضبط هذه الكمية من المواد المخدرة وقدرتهم على مواكبة الاساليب المبتكرة وحماية الشباب من هذه الافة المدمرة.(النهاية)
ح م د / ط أ ب
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