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6 قضاة منتخبين بينهم قاض تونسي يؤدون اليمين القانونية بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

3/8/2024 2:32:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 3 (كونا) -- أدى ستة قضاة جدد في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة اليمين خلال حفل أقيم في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا.
ويضم فريق القضاة للمرة الأولى منذ تأسيس المحكمة القاضي التونسي هيكل بن محفوظ.
وتم انتخاب الأعضاء الجدد خلال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في ديسمبر 2023.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية هيئة مؤلفة من 18 قاضيا من مواطني الدول الأطراف في نظام روما الأساسي يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة والذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة في بلدانهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية.
ويأخذ انتخاب القضاة في الاعتبار الحاجة إلى تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم والتمثيل العادل للرجال والنساء والتوزيع الجغرافي العادل.
وتختلف المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء عن محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة والتي تنظر في القضايا المرفوعة ضد الدول. (النهاية)

ح ت ص / م م ج




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