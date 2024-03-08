6 قضاة منتخبين بينهم قاض تونسي يؤدون اليمين القانونية بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 3 (كونا) -- أدى ستة قضاة جدد في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة اليمين خلال حفل أقيم في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا.
ويضم فريق القضاة للمرة الأولى منذ تأسيس المحكمة القاضي التونسي هيكل بن محفوظ.
وتم انتخاب الأعضاء الجدد خلال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في ديسمبر 2023.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية هيئة مؤلفة من 18 قاضيا من مواطني الدول الأطراف في نظام روما الأساسي يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة والذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة في بلدانهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية.
ويأخذ انتخاب القضاة في الاعتبار الحاجة إلى تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم والتمثيل العادل للرجال والنساء والتوزيع الجغرافي العادل.
وتختلف المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء عن محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة والتي تنظر في القضايا المرفوعة ضد الدول. (النهاية)
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