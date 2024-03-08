Friday, 08 March 2024 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الأوكراني يعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تركيا

3/8/2024 2:32:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 8 - 3 (كونا) -- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تركيا.
جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع زيلينسكي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان حيث قال في تغريدة على موقع (اكس) إن بلاه تشكر تركيا على دعمها الكبير مؤكدا ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلدين والمنطقة والعالم باسره ما يتطلب "الملاحة غير المشروطة في البحر الأسود" الامر الذي يمكن تحقيقه.
وعبر الرئيس الأوكراني عن رغبة كييف في تعزيز الإنتاج المشترك مع شركات الدفاع التركية مشيرا إلى حاجة بلاده لتلقي المساعدة من تركيا في سبيل إطلاق سراح أسرى الحرب والمواطنين الذين تحتجزهم روسيا بما في ذلك (تتار القرم).
من جهتها ذكرت وكالة (الأناضول) التركية للانباء أن أردوغان عقد لقاء مغلقا مع زيلينسكي في مكتب الرئاسة بقصر (دولمة بهجة) التاريخي. (النهاية)

ط ا / ر ج



MENAFN08032024000071011013ID1107953983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث