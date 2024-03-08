الرئيس الأوكراني يعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تركيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 8 - 3 (كونا) -- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تركيا.
جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع زيلينسكي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان حيث قال في تغريدة على موقع (اكس) إن بلاه تشكر تركيا على دعمها الكبير مؤكدا ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلدين والمنطقة والعالم باسره ما يتطلب "الملاحة غير المشروطة في البحر الأسود" الامر الذي يمكن تحقيقه.
وعبر الرئيس الأوكراني عن رغبة كييف في تعزيز الإنتاج المشترك مع شركات الدفاع التركية مشيرا إلى حاجة بلاده لتلقي المساعدة من تركيا في سبيل إطلاق سراح أسرى الحرب والمواطنين الذين تحتجزهم روسيا بما في ذلك (تتار القرم).
من جهتها ذكرت وكالة (الأناضول) التركية للانباء أن أردوغان عقد لقاء مغلقا مع زيلينسكي في مكتب الرئاسة بقصر (دولمة بهجة) التاريخي. (النهاية)
ط ا / ر ج
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