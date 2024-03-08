دوري (زين) للقدم.. العربي والكويت يفوزان على كاظمة والنصر في ختام الجولة الـ18

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 3 (كونا) -- فاز النادي العربي اليوم الجمعة على نظيره كاظمة بهدف نظيف فيما تغلب الكويت على النصر بهدفين نظيفين في ختام مباريات الجولة الـ18 من دوري (زين) لكرة القدم.
وحقق العربي فوزا مهما في سباق الحصول على لقب الدوري اذ تجاوز مضيفه كاظمة بهدف نظيف سجله اللاعب أيمن الصفاقسي بالدقيقة الرابعة على استاد الصداقة والسلام.
ورفع العربي رصيده الى 42 نقطة بالمركز الثاني فيما بقي كاظمة على نقاطه الـ20 بالمركز السابع.
وعلى استاد علي صباح السالم فاز الكويت على مضيفه النصر بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب محمد دحام بالدقيقة الثانية واللاعب أحمد الظفيري بالدقيقة الـ54 ليحصد النقاط الثلاث.
واستمر الكويت بالصدارة حيث وصل الى 43 نقطة في حين بقي النصر على نقاطه الـ24 بالمركز الرابع.
واسفرت نتائج الجولة عن فوز الجهراء والفحيحيل والقادسية والكويت والعربي على خيطان والسالمية والشباب والنصر وكاظمة.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
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