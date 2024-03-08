تعادل شباب العقبة والجليل في دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 8 آذار (بترا)– تعادل فريقا شباب العقبة والجليل، اليوم الجمعة، ضمن إياب دوري المحترفين لكرة القدم.

وتعادل الفريقان في اللقاء الذي جرى على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم دون أهداف.

وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع شباب العقبة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، والجليل إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

--(بترا)

ض ع/أس

08/03/2024 21:56:08