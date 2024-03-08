تعادل شباب العقبة والجليل في دوري المحترفين
التاريخ
3/8/2024 2:31:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)– تعادل فريقا شباب العقبة والجليل، اليوم الجمعة، ضمن إياب دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي جرى على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم دون أهداف.
وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع شباب العقبة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، والجليل إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير.
--(بترا)
ض ع/أس
08/03/2024 21:56:08
MENAFN08032024000117011021ID1107953981
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