طلاب بجامعة بريطانية يحتجون على إعادة حاخام شارك بعدوان غزة لوظيفته

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 8 آذار (بترا)- اعتصم طلاب مؤيدون لفلسطين في جامعة ليدز البريطانية إحتجاجاً على إعادة الحاخام زكريا دويتش إلى وظيفته في الجامعة، بعد مشاركته ضمن قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وقال موقع (ميديل إيست آي)، في لندن، إن دويتش، الذي يعمل في الخدمات الدينية في عدة جامعات بريطانية بينها جامعتا ليدز وشيفلد، حصل على إجازة العام الماضي للعمل كجندي احتياطي للالتحاق بقوات الاحتلال بعد هجمات 7 تشرين الأول، وعاد مؤخراً للالتحاق بعمله في الجامعة.
وأضاف الموقع، أن دويتش، مواطن إسرائيلي، أرسل سلسلة مقاطع فيديو للطلاب عبر مجموعة دينية على الواتساب، دافع فيها عن قراره بالعودة إلى إسرائيل للانضمام إلى الجيش، وهو ما دفع بعض الطلاب إلى الاحتجاج والمطالبة باستقالته من الجامعة.
وحسب مقطع فيديو تم تداوله، ظهر الطلاب في جامعة ليدز رافعين العلم الفلسطيني، وحاملين لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا قتل الأطفال". كما طالب المتظاهرون بإدانة الإبادة الجماعية الإسرائيلية وتوفير مساحة آمنة لطلابها للاحتجاج، وكذلك حظر مجرمي الحرب من دخول حرم الجامعة.
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
08/03/2024 21:22:18
MENAFN08032024000117011021ID1107953979
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