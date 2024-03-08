طلاب بجامعة بريطانية يحتجون على إعادة حاخام شارك بعدوان غزة لوظيفته

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 8 آذار (بترا)- اعتصم طلاب مؤيدون لفلسطين في جامعة ليدز البريطانية إحتجاجاً على إعادة الحاخام زكريا دويتش إلى وظيفته في الجامعة، بعد مشاركته ضمن قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال موقع (ميديل إيست آي)، في لندن، إن دويتش، الذي يعمل في الخدمات الدينية في عدة جامعات بريطانية بينها جامعتا ليدز وشيفلد، حصل على إجازة العام الماضي للعمل كجندي احتياطي للالتحاق بقوات الاحتلال بعد هجمات 7 تشرين الأول، وعاد مؤخراً للالتحاق بعمله في الجامعة.

وأضاف الموقع، أن دويتش، مواطن إسرائيلي، أرسل سلسلة مقاطع فيديو للطلاب عبر مجموعة دينية على الواتساب، دافع فيها عن قراره بالعودة إلى إسرائيل للانضمام إلى الجيش، وهو ما دفع بعض الطلاب إلى الاحتجاج والمطالبة باستقالته من الجامعة.

وحسب مقطع فيديو تم تداوله، ظهر الطلاب في جامعة ليدز رافعين العلم الفلسطيني، وحاملين لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا قتل الأطفال". كما طالب المتظاهرون بإدانة الإبادة الجماعية الإسرائيلية وتوفير مساحة آمنة لطلابها للاحتجاج، وكذلك حظر مجرمي الحرب من دخول حرم الجامعة.

--(بترا)

ر ش/م ق/أس

08/03/2024 21:22:18