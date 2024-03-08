الأشغال وكهرباء إربد تبحثان التعاون في إدارة إنارة الطرق والإشارات الضوئية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ومدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، مجالات التعاون في إدارة وصيانة إنارة الطرق والإشارات الضوئية على الطرق الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة في مدينة إربد، بحضور رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومحافظ إربد رضوان العتوم.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، استمع الحضور إلى عرض قدمه مهندسو الشركة حول الأفكار المطروحة لإدارة وصيانة الإنارة والإشارات الضوئية من خلال نظام إنذار مبكر مربوط مع غرفة العمليات يوجه إشعارات مباشرة عند تعطل الإنارة على أي طريق كلياً أو جزئياً أو عند تعطل الإشارات الضوئية التابعة للوزارة.

وتقوم الأفكار المطروحة على تفعيل برنامج السكادا على الإشارات الضوئية وإنارة الطرق، حيث كان قد تم تطبيق الأفكار المطروحة على إشارة غرناطة في إربد كنموذج تجريبي سيصار إلى تعميمه في مختلف المواقع.

كما تم تداول الأفكار المطروحة حول استبدال وحدات الإنارة الحالية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية، وتم استعراض البدائل المتوفرة والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.

وتم عرض نظام سير إجراءات العمل workflow المعمول به في شركة كهرباء إربد الذي يستبدل جميع الأعمال الورقية بالإلكترونية، حيث بحث الجانبان سبل الاستفادة من هذا النظام وتفعيله في وزارة الأشغال.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

08/03/2024 20:49:22