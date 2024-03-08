الأشغال وكهرباء إربد تبحثان التعاون في إدارة إنارة الطرق والإشارات الضوئية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ومدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، مجالات التعاون في إدارة وصيانة إنارة الطرق والإشارات الضوئية على الطرق الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة في مدينة إربد، بحضور رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومحافظ إربد رضوان العتوم.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، استمع الحضور إلى عرض قدمه مهندسو الشركة حول الأفكار المطروحة لإدارة وصيانة الإنارة والإشارات الضوئية من خلال نظام إنذار مبكر مربوط مع غرفة العمليات يوجه إشعارات مباشرة عند تعطل الإنارة على أي طريق كلياً أو جزئياً أو عند تعطل الإشارات الضوئية التابعة للوزارة.
وتقوم الأفكار المطروحة على تفعيل برنامج السكادا على الإشارات الضوئية وإنارة الطرق، حيث كان قد تم تطبيق الأفكار المطروحة على إشارة غرناطة في إربد كنموذج تجريبي سيصار إلى تعميمه في مختلف المواقع.
كما تم تداول الأفكار المطروحة حول استبدال وحدات الإنارة الحالية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية، وتم استعراض البدائل المتوفرة والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.
وتم عرض نظام سير إجراءات العمل workflow المعمول به في شركة كهرباء إربد الذي يستبدل جميع الأعمال الورقية بالإلكترونية، حيث بحث الجانبان سبل الاستفادة من هذا النظام وتفعيله في وزارة الأشغال.
--(بترا)
م ح/م ق/أس
08/03/2024 20:49:22
MENAFN08032024000117011021ID1107953977
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