عجلون: حركة سياحية نشطة رغم برودة الطقس

عجلون 8 آذار (بترا)- شهدت العديد من المواقع في محافظة عجلون اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة على الرغم من برودة الطقس. وارتاد المئات مواقع سد كفرنجه وراجب ووادي الطواحين للاستمتاع بالربيع المبكر والأجواء الطبيعية الخلابة وممارسة التبقل للأعشاب البرية والطبية. وأكد عدد من الزوار، الحاجة لتحسين الخدمات في هذه المواقع لعكس الوجه الحضاري للمحافظة التي تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية. --(بترا) ع.ف/أس 08/03/2024 20:17:24

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