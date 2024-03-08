عجلون: حركة سياحية نشطة رغم برودة الطقس
التاريخ
3/8/2024 2:31:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 8 آذار (بترا)- شهدت العديد من المواقع في محافظة عجلون اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة على الرغم من برودة الطقس.
وارتاد المئات مواقع سد كفرنجه وراجب ووادي الطواحين للاستمتاع بالربيع المبكر والأجواء الطبيعية الخلابة وممارسة التبقل للأعشاب البرية والطبية.
وأكد عدد من الزوار، الحاجة لتحسين الخدمات في هذه المواقع لعكس الوجه الحضاري للمحافظة التي تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية.
--(بترا)
ع.ف/أس
08/03/2024 20:17:24
MENAFN08032024000117011021ID1107953976
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