جرش: مطالب بتكثيف حملات النظافة بالمواقع السياحية

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 8 آذار (بترا) – علي فريحات – طالب مهتمون بالشأن البيئي والسياحي في محافظة جرش، الجهات المعنية بتكثيف حملات النظافة في الغابات ومواقع التنزه.

وقالت رئيسة فرع جمعية البيئة الأردنية بمحافظة جرش فريال النظامي، إن محافظة جرش تتميز بتنوع سياحي مميز نظرا لتعدد مواقع الغابات بين الأشجار وأماكن التنزه والمواقع السياحية، وهذا يتطلب من الجهات المعنية بالبيئة والزراعة والبلديات تكثيف حملات النظافة على هذه الأماكن نظرا لما تشهده المحافظة من حركة سياحية نشطة.

وأشار الناشط البيئي خلدون عتمة إلى أهمية تكثيف حملات النظافة على الغابات، خصوصا في منطقة دبين والمتنزهات، والتي تعتبر نقطة جذب سياحي وبحاجة إلى إجراء حملات نظافة متواصلة، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود من جمعية البيئة الأردنية والبلديات ومديريات الزراعة والتربية والتعليم وهيئة شباب كلنا الأردن والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وأكدت رئيسة جمعية الكوثر للاحسان الخيرية كوثر القيسي، أن الحفاظ على الغابات أصبحت مسؤولية مشتركة من خلال نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على نظافة الغابات وتغيير ثقافة المواطن في التعامل مع هذه الثروة الحرجية التي تتميز بها محافظة جرش.

بدوره، قال مدير زراعة المحافظة فايز الخوالدة، إن غابات جرش ذات امتداد واسع ويصعب على موظفي الزراعة تنظيفها كاملة دون مساعدة، مؤكدا صعوبة وضع حراسة دائمة عليها لامتدادها الواسع.

--(بترا)

ع.ف/م ق/أس

08/03/2024 19:59:34