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البابا فرنسيس: النساء يحمين العالم ويبقينه حيا

3/8/2024 2:31:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- قال البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن النساء "يحمين العالم ويُبقينه حيًا".
وكتب، في تغريدة على صفحته بمدونة (إكس) التي تبث بتسع لغات، أن النساء "يحمين العالم ويُبقينه حيًا. هن يحملن نعمة التجديد وعناق الإدماج وشجاعة بذل الذات. فالسلام إذن يولد من النساء، وينبع ويتّقد من حنان الأمهات".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
08/03/2024 19:54:24

MENAFN08032024000117011021ID1107953974

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