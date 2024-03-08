البابا فرنسيس: النساء يحمين العالم ويبقينه حيا
التاريخ
3/8/2024 2:31:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- قال البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن النساء "يحمين العالم ويُبقينه حيًا".
وكتب، في تغريدة على صفحته بمدونة (إكس) التي تبث بتسع لغات، أن النساء "يحمين العالم ويُبقينه حيًا. هن يحملن نعمة التجديد وعناق الإدماج وشجاعة بذل الذات. فالسلام إذن يولد من النساء، وينبع ويتّقد من حنان الأمهات".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
08/03/2024 19:54:24
MENAFN08032024000117011021ID1107953974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.