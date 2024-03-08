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كاميرون يدعو إسرائيل لفتح ميناء أسدود حتى بناء آخر في غزة

3/8/2024 2:31:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 8 آذار (بترا)– قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الخطة التي تقودها الولايات المتحدة لبناء ميناء مؤقت في غزة لإدخال المساعدات ستستغرق وقتا، داعيا إسرائيل لفتح ميناء أسدود في هذه الأثناء.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن كاميرون القول اليوم الجمعة، إن "من المهم أن يؤكد الإسرائيليون أنهم سيفتحون ميناء أسدود". وحث كاميرون إسرائيل أيضا على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
08/03/2024 19:28:00

MENAFN08032024000117011021ID1107953973

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