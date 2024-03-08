كاميرون يدعو إسرائيل لفتح ميناء أسدود حتى بناء آخر في غزة

كاميرون يدعو إسرائيل لفتح ميناء أسدود حتى بناء آخر في غزة
التاريخ
3/8/2024 2:31:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 8 آذار (بترا)– قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الخطة التي تقودها الولايات المتحدة لبناء ميناء مؤقت في غزة لإدخال المساعدات ستستغرق وقتا، داعيا إسرائيل لفتح ميناء أسدود في هذه الأثناء.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن كاميرون القول اليوم الجمعة، إن "من المهم أن يؤكد الإسرائيليون أنهم سيفتحون ميناء أسدود". وحث كاميرون إسرائيل أيضا على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
08/03/2024 19:28:00
MENAFN08032024000117011021ID1107953973
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