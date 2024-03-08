الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان الأحد المقبل

عمان 8 آذار (بترا)- دعا سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد المقبل. وأشار الحسنات إلى أن مديريات الإفتاء في كافة المحافظات ستفتح أبوبها لاستقبال الشهادة برؤية هلال شهر رمضان المبارك. --(بترا) وهـ/م ق/ 08/03/2024 18:52:23

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.