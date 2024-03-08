رئيس مجلس الأعيان يهنئ المرأة الأردنية في يوم المرأة العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- عبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن اعتزازه بالدور الكبير والمميز الذي تقوم به المرأة الأردنية في سبيل خدمة وطنها وقيادته الهاشمية.

وقال الفايز، في بيان صحفي، اليوم، إن المرأة الأردنية نصف المجتمع وشريك حقيقي للرجل، ودورها فاعل في المجتمع.

وأضاف الفايز الذي قدم التهنئة لكل امرأة وسيدة أردنية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن المرأة هي أم الشهيد وأخت الشهيد، وتستحق دائما التكريم والاحترام على دورها الريادي في جميع المجالات.

وبين الفايز بهذه المناسبة، أن المرأة الأردنية وبفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أصبحت شريكا حقيقيا للرجل في مختلف المواقع المدنية والعسكرية وفي القطاع الخاص ولها حضور بارز في مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياسية والحزبية والبرلمانية.

وحيا الفايز، المرأة الفلسطينية التي تناضل من أجل حرية وطنها وقدمت أولادها في سبيل حرية فلسطين وقضية فلسطين وهي يوميا تزف الشهيد تلو الشهيد.

وقال إن المرأة الفلسطينية، وبسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت هي الضحية الأكبر لهذا العدوان الغاشم. لكنها تواصل تقديم التضحيات لأجل فلسطين، فكل التحية والتقدير لكل امرأة فلسطينية مناضلة، لما تقدمه لوطنها.

--(بترا)

م ش/م د/أس

08/03/2024 18:45:42