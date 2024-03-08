رئيس مجلس الأعيان يهنئ المرأة الأردنية في يوم المرأة العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- عبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن اعتزازه بالدور الكبير والمميز الذي تقوم به المرأة الأردنية في سبيل خدمة وطنها وقيادته الهاشمية.
وقال الفايز، في بيان صحفي، اليوم، إن المرأة الأردنية نصف المجتمع وشريك حقيقي للرجل، ودورها فاعل في المجتمع.
وأضاف الفايز الذي قدم التهنئة لكل امرأة وسيدة أردنية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن المرأة هي أم الشهيد وأخت الشهيد، وتستحق دائما التكريم والاحترام على دورها الريادي في جميع المجالات.
وبين الفايز بهذه المناسبة، أن المرأة الأردنية وبفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أصبحت شريكا حقيقيا للرجل في مختلف المواقع المدنية والعسكرية وفي القطاع الخاص ولها حضور بارز في مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياسية والحزبية والبرلمانية.
وحيا الفايز، المرأة الفلسطينية التي تناضل من أجل حرية وطنها وقدمت أولادها في سبيل حرية فلسطين وقضية فلسطين وهي يوميا تزف الشهيد تلو الشهيد.
وقال إن المرأة الفلسطينية، وبسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت هي الضحية الأكبر لهذا العدوان الغاشم. لكنها تواصل تقديم التضحيات لأجل فلسطين، فكل التحية والتقدير لكل امرأة فلسطينية مناضلة، لما تقدمه لوطنها.
--(بترا)
م ش/م د/أس
08/03/2024 18:45:42
MENAFN08032024000117011021ID1107953969
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.