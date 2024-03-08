نقيب المحامين يفتتح بازارًا خيريًا لدعم الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- افتتح نقيب المحامين يحيى أبو عبود البازار الخيري ضمن فعاليات "قاطع وادعم في رمضان" التي تقيمها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في نقابة المحامين، سيرصد ريعه لدعم الشعب الفلسطيني.
وقال أبو عبود في تصريح اليوم الجمعة، إن الفعاليات تجسد روح التآلف بين الشعب الأردني والفلسطيني، وتجسيد محاكاة للواقع الذي تحياه غزة وتطبيق صورة من صور التآلف بين الشعب الواحد ودعم الشعب الأردني لشقيقه الفلسطيني.
وأضاف أن أهل غزة لديهم كل يوم صيام وثبات وانتصار منذ 20 عاما، وأن فلسطين منذ 75 علما تجسد المخرز في مواجهة الكف الصهيوني.
بدوره، قال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس النقابة الدكتور هاشم الشهوان، إن الفعاليات تتضمن بازارا خيريا بمشاركة شركات أردنية، حيث يتاح للجمهور التسوق لشهر رمضان المبارك، وسيرصد كامل ريعه للشعب الفلسطيني في القطاع من خلال صندوق دعم الصمود في نقابة المحامين.
وأضاف أن البازار والفعاليات التي ستقام على مدى يومين تهدف إلى تأمين 100 ألف وجبة إفطار في الشهر الفضيل لصالح سكان القطاع.
وأشار إلى أن الفعاليات تؤكد على وقوف المحامين الأردنيين والشعب الأردني إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، وتشجيع المنتجات المحلية.
وتتضمن الفعاليات ندوات وحواريات وزوايا تفاعلية وأنشطة مخصصة للأطفال، ومشاهد تعكس معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
يشار إلى أن الفعاليات بدأت اليوم الجمعة وستستمر حتى يوم غد السبت، في مجمع النقابات المهنية لدعم ثبات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
--(بترا)
ع ح/م د/أس
08/03/2024 18:30:02
MENAFN08032024000117011021ID1107953968
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