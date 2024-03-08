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نقيب المحامين يفتتح بازارًا خيريًا لدعم الشعب الفلسطيني

3/8/2024 2:31:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- افتتح نقيب المحامين يحيى أبو عبود البازار الخيري ضمن فعاليات "قاطع وادعم في رمضان" التي تقيمها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في نقابة المحامين، سيرصد ريعه لدعم الشعب الفلسطيني.
وقال أبو عبود في تصريح اليوم الجمعة، إن الفعاليات تجسد روح التآلف بين الشعب الأردني والفلسطيني، وتجسيد محاكاة للواقع الذي تحياه غزة وتطبيق صورة من صور التآلف بين الشعب الواحد ودعم الشعب الأردني لشقيقه الفلسطيني.
وأضاف أن أهل غزة لديهم كل يوم صيام وثبات وانتصار منذ 20 عاما، وأن فلسطين منذ 75 علما تجسد المخرز في مواجهة الكف الصهيوني.
بدوره، قال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس النقابة الدكتور هاشم الشهوان، إن الفعاليات تتضمن بازارا خيريا بمشاركة شركات أردنية، حيث يتاح للجمهور التسوق لشهر رمضان المبارك، وسيرصد كامل ريعه للشعب الفلسطيني في القطاع من خلال صندوق دعم الصمود في نقابة المحامين.
وأضاف أن البازار والفعاليات التي ستقام على مدى يومين تهدف إلى تأمين 100 ألف وجبة إفطار في الشهر الفضيل لصالح سكان القطاع.
وأشار إلى أن الفعاليات تؤكد على وقوف المحامين الأردنيين والشعب الأردني إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، وتشجيع المنتجات المحلية.
وتتضمن الفعاليات ندوات وحواريات وزوايا تفاعلية وأنشطة مخصصة للأطفال، ومشاهد تعكس معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
يشار إلى أن الفعاليات بدأت اليوم الجمعة وستستمر حتى يوم غد السبت، في مجمع النقابات المهنية لدعم ثبات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
--(بترا)
ع ح/م د/أس
08/03/2024 18:30:02

MENAFN08032024000117011021ID1107953968

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