إنتاج: 33 بالمئة نسبة عمل المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- بلغت نسبة مشاركة المرأة في الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في سوق العمل 33 بالمئة، بينما بلغت 4 بالمئة في المناصب الإدارية.

وذكرت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، في بيان اليوم الجمعة، أن نسبة مشاركة المرأة في المناصب التقنية، بلغت 16 بالمئة، و30 بالمئة كمؤسسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة، وفق الأرقام الرئيسية لعام 2023.

وجددت الجمعية التزامها نحو تعزيز مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا، في إطار يوم المرأة العالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، دور مجلس مبادرة "شيتكس" التي تم أطلاقها بهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، لزيادة فعالية تمثيل المرأة في القطاع والمساهمة في التحول نحو اقتصاد رقمي متقدم.

وشدد على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تقدم ملموس في المسارات المهنية والإجراءات العملية، خصوصا في سبيل تمكين المرأة.

وأضاف البيطار: "نحن في 'إنتاج' ندعو دائما إلى توفير الآليات اللازمة لضمان استفادة المرأة من التكنولوجيا لتحقيق قفزات نوعية في مجالات عملها".

كما لفت البيطار إلى أن 40 بالمئة من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الإناث، مما يعكس الاهتمام المتزايد والمشاركة الفاعلة للمرأة في هذا القطاع.

وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه المرأة في قيادة التحول الرقمي وتحقيق التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد على ضرورة استمرار الجهود لدعم وتمكين المرأة في هذا القطاع.

--(بترا)

غ ح/م ق/م د/أس

08/03/2024 18:14:00