إنتاج: 33 بالمئة نسبة عمل المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- بلغت نسبة مشاركة المرأة في الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في سوق العمل 33 بالمئة، بينما بلغت 4 بالمئة في المناصب الإدارية.
وذكرت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، في بيان اليوم الجمعة، أن نسبة مشاركة المرأة في المناصب التقنية، بلغت 16 بالمئة، و30 بالمئة كمؤسسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة، وفق الأرقام الرئيسية لعام 2023.
وجددت الجمعية التزامها نحو تعزيز مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا، في إطار يوم المرأة العالمي.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، دور مجلس مبادرة "شيتكس" التي تم أطلاقها بهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، لزيادة فعالية تمثيل المرأة في القطاع والمساهمة في التحول نحو اقتصاد رقمي متقدم.
وشدد على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تقدم ملموس في المسارات المهنية والإجراءات العملية، خصوصا في سبيل تمكين المرأة.
وأضاف البيطار: "نحن في 'إنتاج' ندعو دائما إلى توفير الآليات اللازمة لضمان استفادة المرأة من التكنولوجيا لتحقيق قفزات نوعية في مجالات عملها".
كما لفت البيطار إلى أن 40 بالمئة من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الإناث، مما يعكس الاهتمام المتزايد والمشاركة الفاعلة للمرأة في هذا القطاع.
وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه المرأة في قيادة التحول الرقمي وتحقيق التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد على ضرورة استمرار الجهود لدعم وتمكين المرأة في هذا القطاع.
--(بترا)
غ ح/م ق/م د/أس
08/03/2024 18:14:00
MENAFN08032024000117011021ID1107953967
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.