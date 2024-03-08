الصين تؤكد سعيها لتعزيز الأجندة العالمية للمساواة بين الجنسين

MENAFN - Jordan News Agency)

بكين 8 آذار (بترا)-وفاء زيناتيه- قالت عضو مجلس الدولة الصيني، شن يي تشين، وهي أيضا رئيسة الاتحاد النسائي لعموم الصين، إن الصين ستعمل مع الدول الأخرى لتعزيز الأجندة العالمية للمساواة بين الجنسين والسعي بقوة لبناء عالم أفضل لجميع النساء وجميع الناس.

وأشارت رئيسة الاتحاد النسائي لعموم الصين، إلى جهود المرأة الصينية في بناء جمهورية الصين الشعبية؛ لتصبح دولة قوية وتحقيق النهضة الوطنية من خلال التحديث صيني النمط، بحسب وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الجمعة.

وجاء حديث رئيسة الاتحاد النسائي لعموم الصين، خلال حفل استقبال في بكين، أقيم مساء أمس الخميس، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به العالم سنويا في 8 آذار.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في الصين، سيدهارث تشاترجي، في لقاء لإحدى قنوات التلفزة الصينية على هامش حفل الاستقبال، إن الصين تشهد تقدّما هائلا على صعيد المساواة بين الجنسين.

وأضاف سيدهارث تشاترجي، أنه بالعودة للمؤتمر العالمي الرابع الذي عقدته الأمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين (إعلان ومنهاج عمل بيجين)، وفي ظل الاستعداد لعقد الاستعراض الدوري للإعلان، بعد 30 عاماً خلال العام المقبل، أرى أن للصين دورا قياديا على مستوى الأمم المتحدة والمستوى الدولي للمضي قّدما في ملف المساواة بين الجنسين.

وحضر حفل الاستقبال، أكثر من 1000 ضيف، من بينهم مشرّعات ومستشارات سياسيات في "الدورتين السنويتين" الجاريتين في الصين، وممثلون لمنظمات دولية وخبيرات أجنبيات.

ونظّم اتحاد النساء لعموم الصين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث تم تكريم نماذج نسائية مثالية في الصين.

وشهد الاحتفال تكريم ما مجموعه 310 من الشخصيات النسائية و 200 مجموعة.

يُذكر أن جمهورية الصين الشعبية ومنذ تأسيسها في العام 1949، دعمت حماية حقوق النساء على مختلف المستويات، وهناك مقولة مشهورة لمؤسس الجمهورية الرئيس ماو تسي تونغ، وهي "النساء يحملنّ على أكتافهنّ نصف السماء" تقديرا لدورهنّ وأهميته في المجتمع، وكانت هذه العبارة بمثابة الدافع القوي للعمل على حماية حقوق النساء من قبل القيادة السياسية بالبلاد.

ومنذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين العام 1978، شاركت المرأة الصينية في تطوير مجتمعها بشكل عميق، وفي مختلف المجالات، وحصلت على فرص غير مسبوقة لتحقيق تطلعاتها.

وتعدّ الصين من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي طرحتها الأمم المتحدة عام 1979، كما تُقدّم تقارير دورية عن تنفيذها لبنود الاتفاقية للأمم المتحدة، كل 5 سنوات.

وأعاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، عند تسلّمه لمنصبه، التأكيد على التزامه بدفع المساواة بين الجنسين، وتحقيق التطور الشامل في الصين؛ وفقا للوعد الذي قطعته الصين على نفسها في المؤتمر العالمي للمرأة عام 1995 الذي انعقد في العاصمية الصينية بكين.

وأقرت الصين في بداية العام 2023 قانونا مُعدلا لحماية حقوق النساء، واضعة بذلك أرضية تشريعية صلبة لحماية حقوق النساء ومصالحها.

--(بترا)

وز/م د/أس

08/03/2024 17:58:32