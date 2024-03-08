الملك الإسباني يعلن تضامن بلاده مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 8 آذار (بترا)- أعرب المفوض العام لوكالة الغوث الأونروا، فيليب لازاريني اليوم الجمعة عن الامتنان العميق للتضامن الساحق من إسبانيا تجاه شعب غزة خلال الكارثة الإنسانية المستمرة".

وقال لازاريني الذي التقى بالعاهل الإسباني فيليبي السادس، انه يشيد بالدعم الإسباني لـ"خدمات الأونروا المنقذة للحياة والأساسية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة".

إلى ذلك، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعرب لازاريني عن شعوره "بحزن عميق لأن النساء في غزة ما زلن يعانين من عواقب هذه الحرب الوحشية، بما في ذلك الولادة دون مساعدة طبية أساسية"

وشدد لازاريني في منشور له على موقع اكس أنه"يتعين علينا أن نفعل المزيد لحماية حقوق النساء والفتيات وإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية غير المقيدة والمستجيبة للنوع الاجتماعي"، مؤكدا على "إن وقف إطلاق النار الفوري هو الحد الأدنى".

وأضاف "أنني فخور بالنساء العاملات في الأونروا، اللواتي يقمن بعمل شجاع ومنقذ للحياة كل يوم في أصعب الظروف: إنهن يستحقن الحماية والدعم من المجتمع الدولي".

--(بترا)

م د/م ق/أس

08/03/2024 17:44:19