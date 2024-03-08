حقوق الإنسان: بناء المستوطنات يفاقم أنماط القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة، عن أسفه للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قائلا: إن التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم الأنماط التي طال أمدها من القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين.

وقال تورك: "إن التقارير التي وردت هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلا إضافيا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي".

وفي تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أضاف المفوض السامي، أن إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي، وفق ما نقله مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني.

يخلص التقرير إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية، الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مطرد في دولة إسرائيل.

وأضاف المفوض "أن هذه السياسات تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عرضتها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية"، في إشارة إلى الجلسات التي تنظر في العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

تقرير المفوضية يسلط الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خصوصا منذ 7 تشرين الأول 2023، مما يسرع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة أنه منذ 7 تشرين الأول، سجلت 603 اعتداءات من قبل مستوطنين ضد الفلسطينيين. وقد هجر 1222 فلسطينيا من 19 تجمعا رعويا كنتيجة مباشرة لعنف المستوطنين. ومنذ 7 تشرين الأول، وثق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مقتل تسعة فلسطينيين على يد مستوطنين باستخدام الأسلحة النارية، كما قتل 396 آخرين بنار قوات الأمن الإسرائيلية، وقتل اثنان على يد إما قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين.

وقال تورك "أفعال إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين يجب أن تتوقف فورا. فالسبيل الوحيد للمضي قدما هو إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق ينهي الاحتلال نهائيا، ويقيم دولة فلسطينية مستقلة ويضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

08/03/2024 17:41:34