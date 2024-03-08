المستقلة للانتخاب تحتفل بيوم المرأة العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- احتفلت الهيئة المستقلة للانتخاب، بيوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من شهر آذار في كل عام، من خلال التأكيد على إنجازاتها في العملية الانتخابية ودورها بتعزيز الديمقراطية.
وتحدث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة، عن أهمية مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية، سواء كناخبات أو كمرشحات، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة بتعزيز قيم الديمقراطية والعدالة في المجتمع.
وشدد وفقا لبيان الهيئة اليوم الجمعة، على التزام الهيئة بدعم مشاركة المرأة الفعالة والمتساوية في جميع مراحل العملية الانتخابية، من خلال تطوير برامج توعية خاصة تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية التصويت والترشح، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتذليل العقبات التي قد تواجه المرأة في العملية الانتخابية، مثل القيود الاجتماعية أو اللوجستية.
وتطرق المعايطة إلى أهمية التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، لضمان تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في العملية الانتخابية.
--(بترا)
م ش/م ق/أس
08/03/2024 17:26:12
MENAFN08032024000117011021ID1107953963
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