المستقلة للانتخاب تحتفل بيوم المرأة العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- احتفلت الهيئة المستقلة للانتخاب، بيوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من شهر آذار في كل عام، من خلال التأكيد على إنجازاتها في العملية الانتخابية ودورها بتعزيز الديمقراطية.

وتحدث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة، عن أهمية مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية، سواء كناخبات أو كمرشحات، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة بتعزيز قيم الديمقراطية والعدالة في المجتمع.

وشدد وفقا لبيان الهيئة اليوم الجمعة، على التزام الهيئة بدعم مشاركة المرأة الفعالة والمتساوية في جميع مراحل العملية الانتخابية، من خلال تطوير برامج توعية خاصة تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية التصويت والترشح، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتذليل العقبات التي قد تواجه المرأة في العملية الانتخابية، مثل القيود الاجتماعية أو اللوجستية.

وتطرق المعايطة إلى أهمية التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، لضمان تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في العملية الانتخابية.

--(بترا)

م ش/م ق/أس

08/03/2024 17:26:12