منظمة ميرسي كور تختتم أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة في الشوبك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشوبك 8 آذار (بترا)- اختتمت منظمة "ميرسي كور" في الشوبك، مشروع"تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية" الممول من السفارة الأسترالية والسفارة السويسرية في عمان.
وقال المدير القطري لمنظمة "ميرسي كور" في الأردن داريوس رادكليف، بحضور مساعد أمين عام وزارة المياه والري المهندس ثائر المومني، إن المشروع عمل على تحسين البنية التحتية للمياه وتطوير الممارسات في إدارة المياه والزراعة، مشيرا إلى أن المشروع وصل إلى 100 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة ومنتجي الأغذية الذين تمكنوا من الوصول إلى فرص الأعمال الرقمية، كما عمل على تدريب 140 شابا وشابة لإكسابهم أدوات المعرفة والموارد اللازمة للوصول إلى فرص الأعمال الرقمية، مثلما تم عمل صيانة عامة لبئر الزبيرية وإعادة تأهيله.
بدوره، أكد داريوس رادكليف التزام المنظمة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
وأعرب ممثلون عن السفارتين الأسترالية والسويسرية في الأردن، عن سعادتهم بتحقيق أهداف المشروع، وأشادوا بجهود منظمة "ميرسي كور" والجمعيات المحلية العاملة في المشروع والجهات الحكومية ذات العلاقة.
واشتمل الحفل على كلمات لأعضاء مجتمع قرية الزبيرية، إضافة إلى عرض لأهداف المشروع وإنجازاته في قرية الزبيرية بالشوبك، وعرض لقصص نجاح المشاركين في المشروع والخبرات المكتسبة، وجلسة نقاشية لتسليط الضوء على الدور المجتمعي في إدارة الموارد المائية.
وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارة المياه والري، وجمعية الفرات التعاونية؛ وهي الجهة المالكة لبئر الزبيرية، بالإضافة إلى المستفيدين من المنح الزراعية وأنشطة الإنتاج الغذائي، ومنها جمعية سيدات الشوبك الخيرية والمزارعين المشاركين في الأنشطة.
في ختام الحفل، تم تكريم جميع الشركاء المحليين من الجمعيات الخيرية العاملة مع المشروع.
--(بترا)
ي ع/م ق/أس
08/03/2024 17:13:33
MENAFN08032024000117011021ID1107953962
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