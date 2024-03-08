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منظمة ميرسي كور تختتم أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة في الشوبك

3/8/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الشوبك 8 آذار (بترا)- اختتمت منظمة "ميرسي كور" في الشوبك، مشروع"تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية" الممول من السفارة الأسترالية والسفارة السويسرية في عمان.
وقال المدير القطري لمنظمة "ميرسي كور" في الأردن داريوس رادكليف، بحضور مساعد أمين عام وزارة المياه والري المهندس ثائر المومني، إن المشروع عمل على تحسين البنية التحتية للمياه وتطوير الممارسات في إدارة المياه والزراعة، مشيرا إلى أن المشروع وصل إلى 100 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة ومنتجي الأغذية الذين تمكنوا من الوصول إلى فرص الأعمال الرقمية، كما عمل على تدريب 140 شابا وشابة لإكسابهم أدوات المعرفة والموارد اللازمة للوصول إلى فرص الأعمال الرقمية، مثلما تم عمل صيانة عامة لبئر الزبيرية وإعادة تأهيله.
بدوره، أكد داريوس رادكليف التزام المنظمة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
وأعرب ممثلون عن السفارتين الأسترالية والسويسرية في الأردن، عن سعادتهم بتحقيق أهداف المشروع، وأشادوا بجهود منظمة "ميرسي كور" والجمعيات المحلية العاملة في المشروع والجهات الحكومية ذات العلاقة.
واشتمل الحفل على كلمات لأعضاء مجتمع قرية الزبيرية، إضافة إلى عرض لأهداف المشروع وإنجازاته في قرية الزبيرية بالشوبك، وعرض لقصص نجاح المشاركين في المشروع والخبرات المكتسبة، وجلسة نقاشية لتسليط الضوء على الدور المجتمعي في إدارة الموارد المائية.
وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارة المياه والري، وجمعية الفرات التعاونية؛ وهي الجهة المالكة لبئر الزبيرية، بالإضافة إلى المستفيدين من المنح الزراعية وأنشطة الإنتاج الغذائي، ومنها جمعية سيدات الشوبك الخيرية والمزارعين المشاركين في الأنشطة.
في ختام الحفل، تم تكريم جميع الشركاء المحليين من الجمعيات الخيرية العاملة مع المشروع.
--(بترا)
ي ع/م ق/أس
08/03/2024 17:13:33

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