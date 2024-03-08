مصدر: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة

مصدر: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة
التاريخ
3/8/2024 2:31:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- ذكر مصدر، أن الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة اليوم الجمعة، لم يكن مصدره طائرة أردنية.
وقال المصدر، إن الطائرات الأردنية الأربعة التي نفذت عملية الإنزال بالاشتراك مع 5 دول قد تمت دون أي خلل.
وبين، أن الأردن مستمر في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق برا وجوا.
--(بترا)
ل م/م ق/أس
08/03/2024 17:09:46
MENAFN08032024000117011021ID1107953961
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