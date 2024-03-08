وقفات تضامنية تنديداً بالعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 8 آذار (بترا)- نفذت الفعاليات الشعبية والحزبية في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة اليوم الجمعة، وقفات تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة، وتنديدا ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وطالب المشاركون في الوقفات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكافة الضمائر الحية بتحمل مسؤوليتها، والضغط على إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين العزل في القطاع والذي يشكل اختراقا للقانون الدولي والإنساني وإبادة جماعية راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء.

وحيا المشاركون موقف الأردن بقيادة جلالة الملك الذي أعلن ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الغاشم على قطاع غزة، وقوفه العملي المساند للأهل في غزة، مثلما حيوا جهود القوات المسلحة- الجيش العربي، التي نفذت الكثير من الإنزالات الجوية والمتضمنة المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في القطاع للتخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الشرسة على القطاع.

--(بترا)

رخ /م د/أس

08/03/2024 16:03:23

