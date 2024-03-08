وقفات تضامنية تنديداً بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، محافظات 8 آذار (بترا)- نفذت الفعاليات الشعبية والحزبية في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة اليوم الجمعة، وقفات تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة، وتنديدا ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وطالب المشاركون في الوقفات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكافة الضمائر الحية بتحمل مسؤوليتها، والضغط على إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين العزل في القطاع والذي يشكل اختراقا للقانون الدولي والإنساني وإبادة جماعية راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء.
وحيا المشاركون موقف الأردن بقيادة جلالة الملك الذي أعلن ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الغاشم على قطاع غزة، وقوفه العملي المساند للأهل في غزة، مثلما حيوا جهود القوات المسلحة- الجيش العربي، التي نفذت الكثير من الإنزالات الجوية والمتضمنة المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في القطاع للتخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الشرسة على القطاع.
--(بترا)
رخ /م د/أس
08/03/2024 16:03:23
MENAFN08032024000117011021ID1107953959
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