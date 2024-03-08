تربية لواء الجامعة تكرم الطلبة المتفوقين في البطولات الرياضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- أقامت مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة/ قسم النشاطات التربوية حفلا تكريميا للطلبة المتفوقين في البطولات الرياضية دورة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين، ودورة الأيام الأولمبية لألعاب القوى.
وشمل حفل التكريم الذي رعاه مدير التربية والتعليم للواء الجامعة عبدالحليم الشوابكة، بحضور رئيس قسم النشاطات التربوية بالوكالة الدكتور رشاد التخاينة، وأعضاء قسم النشاطات التربوية، ورئيس مجلس إدارة مدارس السابلة الدكتور حسن الزبيدي، وعددا من مدراء المدارس و المعلمين وأولياء الأمور، 76 طالبا وطالبة، ممن شاركوا بالبطولات الرياضية.
وقال الشوابكة، إن هذه النتائج هي ثمرة ونتاج الجهود المبذولة من الجميع والتشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وأثنى، على جهود أعضاء قسم النشاطات التربوية في لواء الجامعة، في دعم المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، والعمل على تعزيزها، للوصول لمنصات التتويج في جميع أنواع الرياضة.
وفي نهاية الحفل، كرم الشوابكة، الطلبة المتفوقين والمدربين الذين أشرفوا على تدريب الطلبة.
يشار إلى أن مديرية تربية لواء الجامعة، توجت بالمركز الأول في بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى، وبطولة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين التي أقيمت مؤخرا.
--(بترا)
ع س/م د/أس
08/03/2024 15:44:18
MENAFN08032024000117011021ID1107953957
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