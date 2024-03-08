تربية لواء الجامعة تكرم الطلبة المتفوقين في البطولات الرياضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- أقامت مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة/ قسم النشاطات التربوية حفلا تكريميا للطلبة المتفوقين في البطولات الرياضية دورة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين، ودورة الأيام الأولمبية لألعاب القوى.

وشمل حفل التكريم الذي رعاه مدير التربية والتعليم للواء الجامعة عبدالحليم الشوابكة، بحضور رئيس قسم النشاطات التربوية بالوكالة الدكتور رشاد التخاينة، وأعضاء قسم النشاطات التربوية، ورئيس مجلس إدارة مدارس السابلة الدكتور حسن الزبيدي، وعددا من مدراء المدارس و المعلمين وأولياء الأمور، 76 طالبا وطالبة، ممن شاركوا بالبطولات الرياضية.

وقال الشوابكة، إن هذه النتائج هي ثمرة ونتاج الجهود المبذولة من الجميع والتشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وأثنى، على جهود أعضاء قسم النشاطات التربوية في لواء الجامعة، في دعم المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، والعمل على تعزيزها، للوصول لمنصات التتويج في جميع أنواع الرياضة.

وفي نهاية الحفل، كرم الشوابكة، الطلبة المتفوقين والمدربين الذين أشرفوا على تدريب الطلبة.

يشار إلى أن مديرية تربية لواء الجامعة، توجت بالمركز الأول في بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى، وبطولة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين التي أقيمت مؤخرا.

--(بترا)

ع س/م د/أس

08/03/2024 15:44:18