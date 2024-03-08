رئيسة المفوضية الأوروبية: ممر بحري من قبرص لغزة خلال يومين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن فتح ممر إنساني بحري من قبرص، خلال هذين اليومين، إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية.

وقالت فون دير لاين خلال تصريحات مشتركة، اليوم الجمعة، في لارنكا مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس "تعلن اليوم جمهورية قبرص والمفوضية الأوروبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بدعم بالطبع من شركاء مهمين آخرين، عن عزمنا فتح ممر بحري لتقديم كميات إضافية من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من خلال البحر".

وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، "تعتزم دولنا معا البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كبيرة عن طريق البحر". وخاطبت الرئيس القبرصي قائلة: "إن عملكم الدؤوب لتفعيل هذا الممر، على الرغم من كل التحديات هو أمر ملهم حقا. نحن الآن قريبون جدا من افتتاح الممر، السبت أو الأحد. يسعدني جدا أن أرى إطلاق العملية التجريبية الأولية اليوم"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وقالت فون دير لاين "نحن هنا لأن الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في غزة، بحاجة إلى كل مساعدتنا. إن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي، حيث هناك عائلات وأطفال فلسطينيون أبرياء في أمس الحاجة إلى الاحتياجات الأساسية. واليوم، نواجه كارثة إنسانية في غزة. نحن نقف إلى جانب المدنيين الأبرياء في فلسطين".

وأشارت إلى أنه "لهذا السبب تقوم أوروبا بتمويل جهود المساعدات الإنسانية الكبرى للفلسطينيين في القطاع والمنطقة بقيمة 250 مليون يورو هذا العام وحده".

بدوره، قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن ممر قبرص البحري يهدف إلى تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط على الطرق البرية، مضيفا أن بلاده تهدف لجعل الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

08/03/2024 15:37:39