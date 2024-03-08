بتوجيهات ملكية سامية.. القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، اليوم الجمعة، وبتوجيهات ملكية سامية، 9 إنزالات جوية، بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

واشترك بتنفيذ العملية، 4 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا، وطائرة تابعة لدولة هولندا، وطائرة تابعة لدولة بلجيكا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة، لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل، في قطاع غزة؛ بهدف التخفيف من آثار الحرب، وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا، باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 33 إنزالا جويا أردنيا، و28 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

--(بترا)

ل م/م د/أس

08/03/2024 15:31:31