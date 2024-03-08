ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
3/8/2024 2:31:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 8 آذار (بترا)- واصلت العملة البريطانية، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعها أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار بنسبة 14ر0 بالمئة، عند 2830ر1 دولار، وبنسبة 29ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1733ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
08/03/2024 15:14:18
MENAFN08032024000117011021ID1107953954
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