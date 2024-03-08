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ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

3/8/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 8 آذار (بترا)- واصلت العملة البريطانية، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعها أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار بنسبة 14ر0 بالمئة، عند 2830ر1 دولار، وبنسبة 29ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1733ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
08/03/2024 15:14:18

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