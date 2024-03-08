منظمة التعاون الإسلامي تهيب بالمجتمع الدولي حماية النساء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أشكال العنف والمعاناة القاسية للشعب الفلسطيني كافة التي تفوق التصور، من جراء الاعتداءات الوحشية المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى وقف فوري للعدوان.

وأهاب بالمجتمع الدولي أن يضع حماية النساء والفتيات في غزة والمناطق المجاورة لها على سلم أولوياته، وأن يتم تأمين وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وتأمين الرعاية الصحية والدعم النفسي لضحايا النزاع.

وأكد الأمين العام، أن المنظمة تشارك المجموعة الدولية الاحتفال، بما حققته المرأة حول العالم من إنجازات متعددة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة.

وأشار بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" الذي يوافق الثامن من آذار من كل عام إلى أن هذا اليوم "لا يعد فرصة للإقرار بما حققته المرأة من تقدم فحسب، بل يمثل كذلك دعوة للعمل من أجل تحقيق مستقبل يتسم بالشمول والمساواة".

وشدد طه، على أهمية بناء اقتصادات عادلة ومزدهرة لضمان حقوق النساء والفتيات في جميع جوانب الحياة من خلال الاستثمار وتوفير التمويل الذي يراعي النوع الاجتماعي من أجل ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

08/03/2024 15:12:57