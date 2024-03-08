منظمة التعاون الإسلامي تهيب بالمجتمع الدولي حماية النساء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أشكال العنف والمعاناة القاسية للشعب الفلسطيني كافة التي تفوق التصور، من جراء الاعتداءات الوحشية المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى وقف فوري للعدوان.
وأهاب بالمجتمع الدولي أن يضع حماية النساء والفتيات في غزة والمناطق المجاورة لها على سلم أولوياته، وأن يتم تأمين وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وتأمين الرعاية الصحية والدعم النفسي لضحايا النزاع.
وأكد الأمين العام، أن المنظمة تشارك المجموعة الدولية الاحتفال، بما حققته المرأة حول العالم من إنجازات متعددة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة.
وأشار بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" الذي يوافق الثامن من آذار من كل عام إلى أن هذا اليوم "لا يعد فرصة للإقرار بما حققته المرأة من تقدم فحسب، بل يمثل كذلك دعوة للعمل من أجل تحقيق مستقبل يتسم بالشمول والمساواة".
وشدد طه، على أهمية بناء اقتصادات عادلة ومزدهرة لضمان حقوق النساء والفتيات في جميع جوانب الحياة من خلال الاستثمار وتوفير التمويل الذي يراعي النوع الاجتماعي من أجل ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
08/03/2024 15:12:57
MENAFN08032024000117011021ID1107953953
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