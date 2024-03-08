لجنة الأسرة النيابية: المرأة جزء أساسي في بناء الأردن الحديث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة زينب البدول، إن يوم المرأة العالمي يأتي تكريما لنضال النساء في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت، في بيان اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من آذار في كل عام، "أن هذا اليوم مناسبة عظيمة نستذكر فيه نضال الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت وطأة الاستبداد وقوى الظلام، دفاعا عن حقوقهن، وعن القيم العادلة الكفيلة بإنصافهن، وإنصاف ضحايا الاحتلال والظلم والاضطهاد الذي يمارس على الشعب الفلسطيني الأبي".

وأشارت البدول، إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمرأة الأردنية، عبر تأكيده، في جميع المناسبات على دور المرأة الأردنية في مسيرة بناء وتقدم الأردن الحديث.

--(بترا)

م خ/م د/أس

08/03/2024 15:02:36

