لجنة الأسرة النيابية: المرأة جزء أساسي في بناء الأردن الحديث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة زينب البدول، إن يوم المرأة العالمي يأتي تكريما لنضال النساء في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت، في بيان اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من آذار في كل عام، "أن هذا اليوم مناسبة عظيمة نستذكر فيه نضال الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت وطأة الاستبداد وقوى الظلام، دفاعا عن حقوقهن، وعن القيم العادلة الكفيلة بإنصافهن، وإنصاف ضحايا الاحتلال والظلم والاضطهاد الذي يمارس على الشعب الفلسطيني الأبي".
وأشارت البدول، إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمرأة الأردنية، عبر تأكيده، في جميع المناسبات على دور المرأة الأردنية في مسيرة بناء وتقدم الأردن الحديث.
--(بترا)
م خ/م د/أس
08/03/2024 15:02:36
MENAFN08032024000117011021ID1107953952
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