الاحتلال الإسرائيلي يغلق شوارع في القدس لتأمين ماراثون للمستوطنين المتطرفين

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 آذار (بترا)- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من الشوارع والطرقات في مدينة القدس المحتلة، لتأمين ماراثون تهويدي سنوي ينظمه المستوطنون المتطرفون.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فان الماراثون التهويدي يتزامن مع منع قوات الاحتلال للمواطنين المقدسيين الوافدين إلى المدينة المقدسة، من الدخول إلى البلدة القديمة، والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، فيما تسببت إجراءات الاحتلال باختناقات مرورية في شوارع المدينة والتضييق على المقدسيين.

--(بترا)

م . ف/م د/أس

08/03/2024 15:00:17