الاحتلال الإسرائيلي يغلق شوارع في القدس لتأمين ماراثون للمستوطنين المتطرفين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق شوارع في القدس لتأمين ماراثون للمستوطنين المتطرفين
التاريخ
3/8/2024 2:31:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 آذار (بترا)- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من الشوارع والطرقات في مدينة القدس المحتلة، لتأمين ماراثون تهويدي سنوي ينظمه المستوطنون المتطرفون.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فان الماراثون التهويدي يتزامن مع منع قوات الاحتلال للمواطنين المقدسيين الوافدين إلى المدينة المقدسة، من الدخول إلى البلدة القديمة، والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، فيما تسببت إجراءات الاحتلال باختناقات مرورية في شوارع المدينة والتضييق على المقدسيين.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
08/03/2024 15:00:17
MENAFN08032024000117011021ID1107953951
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