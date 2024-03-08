الصفدي يهنئ الأردنيات في اليوم العالمي للمرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيراً إلى أنها بقيت دوما محط الاهتمام والتقدير والرعاية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال رئيس مجلس النواب: "نحتفل بيوم المرأة العالمي، ونحن نسير بقوة وعزيمة وثبات، بإرادة جلالة الملك عبد الله الثاني نحو تحقيق أهدافنا الوطنية التي نسعى فيها بأن تنال المرأة دورها الطليعي وحضورها الفاعل في شتى المواقع".
ووجه الصفدي تحية الفخر بعطاء المرأة الأردنية، عاملة أو ربة بيت، ولأمهات شهدائنا الأبرار الذين قضوا دفاعًا عن ثرى هذا الوطن، كما وجه تحية الفخر للمرأة الفلسطينية وأمهات الشهداء في أرض الصامدين المرابطين بوجه المحتل الإسرائيلي.
--(بترا)
م خ/م د/أس
08/03/2024 14:50:55
MENAFN08032024000117011021ID1107953950
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