Friday, 08 March 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصفدي يهنئ الأردنيات في اليوم العالمي للمرأة

3/8/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيراً إلى أنها بقيت دوما محط الاهتمام والتقدير والرعاية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال رئيس مجلس النواب: "نحتفل بيوم المرأة العالمي، ونحن نسير بقوة وعزيمة وثبات، بإرادة جلالة الملك عبد الله الثاني نحو تحقيق أهدافنا الوطنية التي نسعى فيها بأن تنال المرأة دورها الطليعي وحضورها الفاعل في شتى المواقع".
ووجه الصفدي تحية الفخر بعطاء المرأة الأردنية، عاملة أو ربة بيت، ولأمهات شهدائنا الأبرار الذين قضوا دفاعًا عن ثرى هذا الوطن، كما وجه تحية الفخر للمرأة الفلسطينية وأمهات الشهداء في أرض الصامدين المرابطين بوجه المحتل الإسرائيلي.
--(بترا)
م خ/م د/أس
08/03/2024 14:50:55

MENAFN08032024000117011021ID1107953950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث