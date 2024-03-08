الصفدي يهنئ الأردنيات في اليوم العالمي للمرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيراً إلى أنها بقيت دوما محط الاهتمام والتقدير والرعاية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال رئيس مجلس النواب: "نحتفل بيوم المرأة العالمي، ونحن نسير بقوة وعزيمة وثبات، بإرادة جلالة الملك عبد الله الثاني نحو تحقيق أهدافنا الوطنية التي نسعى فيها بأن تنال المرأة دورها الطليعي وحضورها الفاعل في شتى المواقع".

ووجه الصفدي تحية الفخر بعطاء المرأة الأردنية، عاملة أو ربة بيت، ولأمهات شهدائنا الأبرار الذين قضوا دفاعًا عن ثرى هذا الوطن، كما وجه تحية الفخر للمرأة الفلسطينية وأمهات الشهداء في أرض الصامدين المرابطين بوجه المحتل الإسرائيلي.

--(بترا)

م خ/م د/أس

08/03/2024 14:50:55