Friday, 08 March 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أونروا: 63 امرأة تستشهد يوميا في غزة

3/8/2024 2:31:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، بأن 63 امرأة في قطاع غزة تستشهد يوميا إثر الحرب الإسرائيلية، غالبيتهن أمهات.
وقالت في بيان اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، إن النساء في غزة، في هذا اليوم، تستمر بتحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، حيث قتل ما لا يقل عن تسعة آلاف امرأة". وشددت "أونروا" على أنه "لا يزال العديد منهن تحت الأنقاض".
وأوضحت أنه "في المتوسط، تقتل 63 امرأة يوميا في غزة، بينهن37 أما تترك عائلاتها وراءها".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
08/03/2024 14:23:39

MENAFN08032024000117011021ID1107953949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث