أونروا: 63 امرأة تستشهد يوميا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، بأن 63 امرأة في قطاع غزة تستشهد يوميا إثر الحرب الإسرائيلية، غالبيتهن أمهات.

وقالت في بيان اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، إن النساء في غزة، في هذا اليوم، تستمر بتحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، حيث قتل ما لا يقل عن تسعة آلاف امرأة". وشددت "أونروا" على أنه "لا يزال العديد منهن تحت الأنقاض".

وأوضحت أنه "في المتوسط، تقتل 63 امرأة يوميا في غزة، بينهن37 أما تترك عائلاتها وراءها".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

08/03/2024 14:23:39