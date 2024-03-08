مؤشر نيكي الياباني يسجل خسارة أسبوعية والين يرتفع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- أغلق المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، على ارتفاع لكنه أنهى الأسبوع منخفضا للمرة الأولى في شهر ونصف، وسط عملية جني للأرباح.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.2 بالمئة إلى 39688 نقطة، لكنه تكبد خسائر أسبوعية 0.6 بالمئة. وتعد الخسائر، الأولى في 6 أسابيع، بعدما تجاوز مستواه القياسي المرتفع والمسجل في 1989، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.
كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 0.3 بالمئة عند 2726 نقطة، مسجلا مكسبا أسبوعيا بواقع 0.6 بالمئة.
وعلى صعيد العملة اليابانية، ارتفع الين 1.5 بالمئة خلال الأسبوع، مسجلا أكبر ارتفاع له هذا العام مقابل الدولار. ويجعل ضعف الين الصادرات اليابانية أكثر قدرة على المنافسة ويعزز قيمة الإيرادات الخارجية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
08/03/2024 14:03:41
MENAFN08032024000117011021ID1107953947
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