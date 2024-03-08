مؤشر نيكي الياباني يسجل خسارة أسبوعية والين يرتفع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- أغلق المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، على ارتفاع لكنه أنهى الأسبوع منخفضا للمرة الأولى في شهر ونصف، وسط عملية جني للأرباح.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.2 بالمئة إلى 39688 نقطة، لكنه تكبد خسائر أسبوعية 0.6 بالمئة. وتعد الخسائر، الأولى في 6 أسابيع، بعدما تجاوز مستواه القياسي المرتفع والمسجل في 1989، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.

كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 0.3 بالمئة عند 2726 نقطة، مسجلا مكسبا أسبوعيا بواقع 0.6 بالمئة.

وعلى صعيد العملة اليابانية، ارتفع الين 1.5 بالمئة خلال الأسبوع، مسجلا أكبر ارتفاع له هذا العام مقابل الدولار. ويجعل ضعف الين الصادرات اليابانية أكثر قدرة على المنافسة ويعزز قيمة الإيرادات الخارجية.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

08/03/2024 14:03:41