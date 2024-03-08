توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي جدارا والنور العراقية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 آذار (بترا)- وقع رئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون، ورئيس جامعة النور في الموصل بالعراق الدكتور ياسين طه حجار، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي، وذلك على هامش مشاركة جامعة جدارا، في المؤتمر الدولي الثالث للغة الإنجليزية بعنوان: "توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في اللغات والإنسانيات والعلوم الاجتماعية والتربوية".

وبحسب بيان صادر عن جامعة جدارا، اليوم الجمعة، قال الزبون، إن الاتفاقية تنص على التعاون في مجال البرامج الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، والاستشارات العلمية والبحث العلمي، كذلك التعاون في مجال الأنشطة العلمية ذات الصلة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل.

وأضاف، أن الاتفاقية تتضمن التعاون في مجال الدراسات العليا من حيث الإشراف المشترك، ومناقشات رسائل الماجستير، والتعاون في مجال الاستشارات، والتعليم المستمر، وتبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس والزيارات بين حاكمية الجامعتين وأعضاء الهيئات التدريسية والطلبة.

من جهته، أعرب حجار، عن سعادته بمد جسور التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي مع جامعة جدارا، متطلعا إلى مزيد من التعاون في المجالات المشتركة كافة.

--(بترا)

ع ع/م د/أس

08/03/2024 13:29:42