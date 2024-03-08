توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي جدارا والنور العراقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 آذار (بترا)- وقع رئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون، ورئيس جامعة النور في الموصل بالعراق الدكتور ياسين طه حجار، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي، وذلك على هامش مشاركة جامعة جدارا، في المؤتمر الدولي الثالث للغة الإنجليزية بعنوان: "توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في اللغات والإنسانيات والعلوم الاجتماعية والتربوية".
وبحسب بيان صادر عن جامعة جدارا، اليوم الجمعة، قال الزبون، إن الاتفاقية تنص على التعاون في مجال البرامج الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، والاستشارات العلمية والبحث العلمي، كذلك التعاون في مجال الأنشطة العلمية ذات الصلة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل.
وأضاف، أن الاتفاقية تتضمن التعاون في مجال الدراسات العليا من حيث الإشراف المشترك، ومناقشات رسائل الماجستير، والتعاون في مجال الاستشارات، والتعليم المستمر، وتبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس والزيارات بين حاكمية الجامعتين وأعضاء الهيئات التدريسية والطلبة.
من جهته، أعرب حجار، عن سعادته بمد جسور التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي مع جامعة جدارا، متطلعا إلى مزيد من التعاون في المجالات المشتركة كافة.
--(بترا)
ع ع/م د/أس
08/03/2024 13:29:42
MENAFN08032024000117011021ID1107953946
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