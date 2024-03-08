كاميرون: غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية

كاميرون: غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية
التاريخ
3/8/2024 2:31:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 8 آذار (بترا)- أكد وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وأوضح على حسابه على منصة (إكس)، أن المملكة المتحدة وشركاءها، إلى جانب الولايات المتحدة، أعلنتا عن فتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة.
وأكد كاميرون، "نواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة، باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات لمن يحتاجون إليها".
--(بترا)
ر ش/م د/أس
08/03/2024 13:13:43
MENAFN08032024000117011021ID1107953945
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