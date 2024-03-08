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كاميرون: غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية

3/8/2024 2:31:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 8 آذار (بترا)- أكد وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وأوضح على حسابه على منصة (إكس)، أن المملكة المتحدة وشركاءها، إلى جانب الولايات المتحدة، أعلنتا عن فتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة.
وأكد كاميرون، "نواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة، باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات لمن يحتاجون إليها".
--(بترا)
ر ش/م د/أس
08/03/2024 13:13:43

MENAFN08032024000117011021ID1107953945

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