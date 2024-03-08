شركة لوفتهانزا توقف رحلاتها في مطار فرانكفورت مع بدء إضراب لمدة يومين

شركة لوفتهانزا توقف رحلاتها في مطار فرانكفورت مع بدء إضراب لمدة يومين
التاريخ
3/8/2024 2:31:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- توقف موظفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن العمل، صباح اليوم الجمعة، بعد أن دعت نقابتان إلى إضراب لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل.
وحسب ما أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، تأثر ملايين المسافرين في جميع أنحاء ألمانيا بشدة. وأدت الإضرابات إلى اختناقات مرورية في المدن وعلى الطرق السريعة. وحاول ركاب الطائرات بدون جدوى، إعادة حجز الرحلات للوصول إلى وجهاتهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
08/03/2024 13:04:29
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