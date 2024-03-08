شركة لوفتهانزا توقف رحلاتها في مطار فرانكفورت مع بدء إضراب لمدة يومين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- توقف موظفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن العمل، صباح اليوم الجمعة، بعد أن دعت نقابتان إلى إضراب لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل.

وحسب ما أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، تأثر ملايين المسافرين في جميع أنحاء ألمانيا بشدة. وأدت الإضرابات إلى اختناقات مرورية في المدن وعلى الطرق السريعة. وحاول ركاب الطائرات بدون جدوى، إعادة حجز الرحلات للوصول إلى وجهاتهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

08/03/2024 13:04:29