قانونية النواب تلتقي رئيس مجلس النواب المغربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- التقى أعضاء وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة عضو اللجنة المهندس هيثم زيادين، أمس الخميس، رئيس مجلس النواب المغربي راشد العلمي.

وأكد العلمي خلال لقاء الوفد الذي ضم النواب محمد الهلالات وحابس الشبيب وصالح الوخيان وسليمان القلاب ورمزي العجارمة وعارف السعايدة وفايز بصبوص ومحمد جرادات، أهمية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين، مشددا على أن العلاقات البرلمانية الأردنية المغربية، تشهد تطورا مهما وتعاونا وثيقا ومثمرا.

رئيس الوفد النيابي المهندس هيثم زيادين، نقل تحيات رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء مجلس النواب الأردني لرئيس مجلس النواب المغربي راشد العلمي، مؤكدا متانة وقوة العلاقة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا.

وأضاف زيادين، أن موقف الأردن ثابت في دعم القضية الفلسطينية، ويرفض استمرار الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى جهود الأردن الحثيثة في كسر الحصار على غزة، من خلال عمليات الإنزال الجوي التي قام بها الأردن بتوجيهات ومشاركة ملكية.

وأكد، أهمية دور جلالة الملك محمد السادس في دعم جهود أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني التي يقدمها في سبيل حل القضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة للأشقاء الفلسطينيين على أراضيهم، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم.

واستعرض زيادين، الإصلاحات السياسية التي أنجزها الأردن، مؤكدا أن الأردن يسير على خطة تحديث شاملة، ستنعكس على المواطن الأردني في مختلف المجالات.

وقال، إن مجلس النواب كان من السباقين في خطة الإصلاح التي تسير عليها الدولة، حيث أقر النظام الداخلي، وأجرى هيكلة إدارية، ترجمة للرؤية الملكية السامية في تحديث منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وتطوير القطاع العام. كما التقى الوفد بالنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين محمد حنين للاطلاع على التجربة التشريعية بمجلس المستشارين.

وخلال اللقاء، تحدث زيادين عن التحديث السياسي الذي أقر في قانون الانتخاب الذي خفض سن الترشح لعمر 25 سنة، إضافة إلى التوجه نحو الحكومات الحزبية تدريجيا، لتصل نسبة النواب الحزبيين إلى 65 % من إجمالي عدد النواب، بالإضافة إلى نقل مهام ترخيص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، منوها إلى أن هذه التعديلات كانت من خلال لجنة شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني.

والتقى الوفد، أيضا برئيس مجموعة الصداقه البرلمانية المغربية الأردنية وأعضائها؛ إذ أكد الوفد أهمية توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال تفعيل اتفاقية التعليم الموقعة بين البلدين، وزيادة عدد المقبولين للدراسة في المغرب الشقيق في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى عودة الخطوط الجوية المباشرة بين المغرب والأردن، والتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد.

كما أجرى الوفد سلسلة لقاءات، شملت رئيسي لجنة العدل والتشريع، وحقوق الإنسان في المجلسين، ووزير العدل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

--(بترا)

م خ/م د/أس

08/03/2024 13:01:29