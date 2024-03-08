قانونية النواب تلتقي رئيس مجلس النواب المغربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- التقى أعضاء وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة عضو اللجنة المهندس هيثم زيادين، أمس الخميس، رئيس مجلس النواب المغربي راشد العلمي.
وأكد العلمي خلال لقاء الوفد الذي ضم النواب محمد الهلالات وحابس الشبيب وصالح الوخيان وسليمان القلاب ورمزي العجارمة وعارف السعايدة وفايز بصبوص ومحمد جرادات، أهمية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين، مشددا على أن العلاقات البرلمانية الأردنية المغربية، تشهد تطورا مهما وتعاونا وثيقا ومثمرا.
رئيس الوفد النيابي المهندس هيثم زيادين، نقل تحيات رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء مجلس النواب الأردني لرئيس مجلس النواب المغربي راشد العلمي، مؤكدا متانة وقوة العلاقة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا.
وأضاف زيادين، أن موقف الأردن ثابت في دعم القضية الفلسطينية، ويرفض استمرار الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى جهود الأردن الحثيثة في كسر الحصار على غزة، من خلال عمليات الإنزال الجوي التي قام بها الأردن بتوجيهات ومشاركة ملكية.
وأكد، أهمية دور جلالة الملك محمد السادس في دعم جهود أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني التي يقدمها في سبيل حل القضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة للأشقاء الفلسطينيين على أراضيهم، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم.
واستعرض زيادين، الإصلاحات السياسية التي أنجزها الأردن، مؤكدا أن الأردن يسير على خطة تحديث شاملة، ستنعكس على المواطن الأردني في مختلف المجالات.
وقال، إن مجلس النواب كان من السباقين في خطة الإصلاح التي تسير عليها الدولة، حيث أقر النظام الداخلي، وأجرى هيكلة إدارية، ترجمة للرؤية الملكية السامية في تحديث منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وتطوير القطاع العام. كما التقى الوفد بالنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين محمد حنين للاطلاع على التجربة التشريعية بمجلس المستشارين.
وخلال اللقاء، تحدث زيادين عن التحديث السياسي الذي أقر في قانون الانتخاب الذي خفض سن الترشح لعمر 25 سنة، إضافة إلى التوجه نحو الحكومات الحزبية تدريجيا، لتصل نسبة النواب الحزبيين إلى 65 % من إجمالي عدد النواب، بالإضافة إلى نقل مهام ترخيص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، منوها إلى أن هذه التعديلات كانت من خلال لجنة شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني.
والتقى الوفد، أيضا برئيس مجموعة الصداقه البرلمانية المغربية الأردنية وأعضائها؛ إذ أكد الوفد أهمية توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال تفعيل اتفاقية التعليم الموقعة بين البلدين، وزيادة عدد المقبولين للدراسة في المغرب الشقيق في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى عودة الخطوط الجوية المباشرة بين المغرب والأردن، والتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد.
كما أجرى الوفد سلسلة لقاءات، شملت رئيسي لجنة العدل والتشريع، وحقوق الإنسان في المجلسين، ووزير العدل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
--(بترا)
م خ/م د/أس
08/03/2024 13:01:29
MENAFN08032024000117011021ID1107953942
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