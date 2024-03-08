صحة غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 30878 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول إلى 30878 شهيدا و 72402 إصابة.
ونوهت إلى أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال والنساء.
وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدًا و104 إصابات خلال 24 ساعة.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، من جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ154 على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
--(بترا)
أ ش/م د/
08/03/2024 12:21:16
MENAFN08032024000117011021ID1107953941
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