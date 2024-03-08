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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 30878 شهيدا

3/8/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول إلى 30878 شهيدا و 72402 إصابة.
ونوهت إلى أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال والنساء.
وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدًا و104 إصابات خلال 24 ساعة.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، من جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ154 على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
--(بترا)
أ ش/م د/
08/03/2024 12:21:16

MENAFN08032024000117011021ID1107953941

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