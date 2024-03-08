التميمي آخر صفقات الحسين إربد للموسم الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن نادي الحسين إربد عن ضم اللاعب جوناثان التميمي، لتمثيل صفوف فريق كرة القدم لمرحلة الإياب للموسم الحالي 2023-2024.
وسبق للتميمي وأن مثل المنتخب الوطني في 5 مباريات بين عامي 2017 و2018، وذلك في مركز الظهير الأيمن.
ويعد التميمي آخر صفقات "غزاة الشمال" للموسم الحالي، وذلك بعد إغلاق سوق الانتقالات أمس، إلى جانب الاتفاق مع رابع اللاعبين الأجانب بالفريق.
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