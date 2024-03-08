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منتخب الملاكمة يحقق 3 انتصارات بالتصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد

3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق المنتخب الوطني للملاكمة، مساء أمس الخميس، 3 انتصارات جديدة، عن طريق اللاعبين، زياد عشيش وعدي الهنداوي وعبادة الكسبة، ضمن التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والمقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.


ونجح أبطال المنتخب الوطني الثلاث في التأهل إلى دور الـ16 من منافسات أوزانهم بعد تحقيقهم لانتصارات مميزة ومستحقة.


ونجح زياد عشيش، بتحقيق انتصاره الثاني ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم، وفي دور الـ32، بعد أن تمكن من الفوز، بالضربة القاضية ومن الجولة الأولى على حساب اللاعب الفلبيني رونالد تشافيز.


وكان "عشيش" قد حقق الفوز في بداية مشواره على اللاعب الطاجيكستاني شوكوبزون شوكوروف ليتأهل إلى دور الـ16 والذي سيلتقي خلاله اللاعب الكوبي خورخي كويلار، يوم الأحد المقبل.


من جانبه، حقق اللاعب عدي الهنداوي انتصاره الثاني الذي جاء على حساب المكسيكي كارلوس روديجيز بتفوقه عليه، وإصابة الخصم من الجولة الأولى، وذلك في دور الـ32 ضمن منافسات وزن تحت 93 كغم.


كان "الهنداوي" قد استهل مشاركته بالتصفية، أمس، بالفوز على البرتغالي أنتونيو روديجيز، بانهاء الحكم للنزال بعدم التكافؤ.


وسيلتقي عدي الهنداوي، يوم غد السبت، مع اللاعب الإسباني إيمانويل رييس في دور الـ 16 من المنافسات.
كما حقق اللاعب عبادة الكسبة انتصارا مهما وقويا في أولى نزالاته، وجاء على حساب اللاعب البرازيلي، يوري فالكاو، ليتأهل إلى دور الـ16 من منافسات وزن 63.5 كغم، ليضرب موعدا، يوم بعد غد السبت مع اللاعب الأوغندي توكاموهيبوا جوشوا.
وتستكمل، اليوم الجمعة، مشاركة المنتخب الوطني؛ إذ ستظهر اللاعبة حنان نصار وستلتقي مع اللاعبة الصربية نينا رادوفانوفيتش في منافسات دور الـ 32 لفئة وزن تحت 50 كغم.

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