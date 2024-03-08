وفاة مشجع الرمثا بالمدرجات خلال لقاء الحسين إربد

وفاة مشجع الرمثا بالمدرجات خلال لقاء الحسين إربد
التاريخ
3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- توفي أحد مشجعي نادي الرمثا ويدعى "أشرف أبو يارا"، خلال تواجده بالدرجة الأولى يمين على مدرجات ستاد الحسن الدولي بمدينة إربد، إثر نوبة قلبية بحسب الأنباء الواردة من الملعب.
ويقام حاليا الشوط الثاني من المباراة ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين، والتي تشهد تقدم الحسين إربد بالنتيجة بخماسية نظيفة بعد مرور 75 دقيقة على زمن اللقاء.
وبدأت جماهير الرمثا بمغادرة مدرجات الملعب حزنا على المشجع الوفي لفريقه
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