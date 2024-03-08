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وفاة مشجع الرمثا بالمدرجات خلال لقاء الحسين إربد

3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- توفي أحد مشجعي نادي الرمثا ويدعى "أشرف أبو يارا"، خلال تواجده بالدرجة الأولى يمين على مدرجات ستاد الحسن الدولي بمدينة إربد، إثر نوبة قلبية بحسب الأنباء الواردة من الملعب.

ويقام حاليا الشوط الثاني من المباراة ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين، والتي تشهد تقدم الحسين إربد بالنتيجة بخماسية نظيفة بعد مرور 75 دقيقة على زمن اللقاء.

وبدأت جماهير الرمثا بمغادرة مدرجات الملعب حزنا على المشجع الوفي لفريقه

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