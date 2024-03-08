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النصر يظفر ببطولة الأشبال لكرة اليد

3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد فريق النصر بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد، بعد الفوز الذي حققه على فريق الكتة بنتيجة 21-17، والشوط الأول لمصلحته 8-6، وذلك في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، برعاية الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، وبحضور رئيسا الناديين وأعضاء الاتحاد.

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