النصر يظفر ببطولة الأشبال لكرة اليد

النصر يظفر ببطولة الأشبال لكرة اليد
التاريخ
3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد فريق النصر بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد، بعد الفوز الذي حققه على فريق الكتة بنتيجة 21-17، والشوط الأول لمصلحته 8-6، وذلك في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، برعاية الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، وبحضور رئيسا الناديين وأعضاء الاتحاد.
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