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تعليقات أرنولد تشعل الأجواء قبل القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي

3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - دافع مدرب ليفربول يورجن كلوب عن لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، الذي صدرت عنه تصريحات استفزت لاعبي وجماهير مانشستر سيتي، قبل مباراة الفريقين المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء غد.
ويبتعد ليفربول في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، لكن التوترات تواجدت خارج الملعب بعدما ألمح أرنولد إلى أن ألقاب مانشستر سيتي لم تكن لتتحقق لولا وجود أموال وفيرة، ما يعني أن ألقاب ليفربول أهم بالنسبة لجماهيره.
ولم تلق تعليقات أرنولد قبولًا من قبل نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، الذي هاجم ظهير ليفربول قائلا: "لقد فزت بالثلاثية وكان شعورا رائعا.. لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط".
وفي مؤتمر صحفي أمس، قال كلوب ضاحكا عندما سئل عن رأيه في الحرب الكلامية: "لقد أخبرني عدد قليل من الناس بما يجب أن أقوله.. لست متأكدًا من عدد المرات التي يتعين علينا فيها أن نقول في هذا النادي كم نحترم سيتي. بيب (جوارديولا) هو أفضل مدرب في العالم".
وأضاف: "لديهم لاعبون رائعون. في الوقت الحالي، لديهم أفضل مهاجم رقم 9، هالاند، يسجل عندما يريد. كيفن دي بروين سيدخل التاريخ إلى جانب لاعبين مثل ستيفن جيرارد! فيل فودين، أفضل لاعب إنجليزي في الوقت الحالي. نحن جميعا نحترم ذلك".
وتابع: "ترينت يحترم ذلك، لكنه ولد في ليفربول، ووقف على صناديق القمامة أمام النادي. ما رأيك في هذا الموقف؟ أحد شعاراتنا التي أحبها هو.. هذا يعني المزيد. قبل عامين، كان لدينا موكب بعد الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسارة دوري أبطال أوروبا في الليلة السابقة وخسارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة".
وأردف: "أخبرني عن المدينة التي ستقيم موكبا، حيث تبدو أنك فزت بكل هذه الألقاب لكنك لم تحصل عليها. هذا النادي مميز بالنسبة لنا. لذا، إذا شعرنا بذلك، فلماذا لا يُسمح لنا بقوله؟".
وواصل كلوب حديثه بالقول: "أنا لست مهتمًا حقًا (بالآراء الخارجية). إنه فقط ما يشعر به. كيف نشعر وليس لدي أي مشكلة على الإطلاق في ذلك. أنا متأكد من أنه أظهر الاحترام الكامل أيضًا. في العقد الماضي، كان مانشستر سيتي هو الفريق الأكثر نجاحًا في كرة القدم الإنجليزية وربما في أوروبا. لديهم سجل مثير.. أنا متأكد من أن هذا يعني الكثير لجماهيرهم".
وسئل كلوب بعد ذلك عما إذا كانت مباراة يوم غد الأحد ستحدد مسار المنافسة اللقب، لكنه تجاهل تلك الادعاءات قائلا: "لست متأكدا من الذي طرح ذلك. في وقت مبكر جدا، لا أعتقد أن أحدًا سيفتتح زجاجة مشروب بعد النتيجة، لكنها ثلاث نقاط وهي نتيجة هائلة. منافس قوي بشكل لا يصدق، لذلك لا نخفي رغبتنا في الفوز ولكن نعرف مدى صعوبة الأمر".
وألقى كلوب شكوكا حول قدرة مدافعه إبراهيما كوناتي على اللحاق بالمباراة بعد إصابته مساء الخميس أمام سلافيا براج، وقال: "جو جوميز بخير. إيبو (كوناتي) لا أعرف. لقد كان الأمر إيجابيًا إلى حد ما الليلة الماضية، ولكن هذا لا يعني الكثير لسوء الحظ.. سيخضع لفحص بالتأكيد، ولم أحصل على النتائج بعد".
جوارديولا يرد على أرنولد
من جهته، أصر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على أن رحيل كلوب عن ليفربول، لن يكون له أي تأثير على المنافسة المستمرة بين مانشستر سيتي وليفربول.
ومن المقرر أن يتواجه المدربان للمرة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد" يوم غد.
واستفزت تعليقات أرنولد حول الألقاب لاعبي مانشستر سيتي الذين ردوا على هذه التعليقات، لكن جوارديولا نزع فتيل الخلاف بسخرية.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس: "أتمنى له (أرنولد) التوفيق. أتمنى له الشفاء العاجل ليعود إلى الملعب في أسرع وقت ممكن. الشفاء العاجل والآن السؤال التالي".
وعن كلوب، قال جوارديولا: "أنا أحترم قرار يورجن تمامًا. لقد تحدثت معه وكان لدي شعور بأنه سيعود عاجلاً أم آجلاً. إنه يحب كرة القدم وقد شرح السبب وراء ذلك تمامًا. ربما سنلتقي في كأس الاتحاد الإنجليزي. سنرى".
وردا على سؤال عما إذا كان يشعر أن مهمة السيتي ستصبح أسهل بمجرد رحيل كلوب، قال جوارديولا: "أود أن أعرف ولكن لا أعتقد ذلك. لقد كان ليفربول دائمًا هو ليفربول والمتنافسون موجودون هناك".
وأثنى المدرب الكاتالوني على آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن ليفربول، لكنه سجل 31 هدفًا في آخر 7 مباريات. وتابع: "آرسنال موجود بالفعل، في الموسم الماضي كانوا أكبر منافسينا. انظروا كيف يلعبون. يحتاج ليفربول إلى أكثر من 90 دقيقة للفوز بالمباراة، ويحتاج آرسنال أحيانًا إلى 25 دقيقة للفوز بالمباريات".
وأضاف: "لهذا السبب يتواجدون هناك، سيتقدم توتنهام خطوة للأمام وربما يعود (مانشستر) يونايتد لخوض مباراة واحدة في الأسبوع".
ورفض جوارديولا أن الحرب الكلامية بين أرنولد من جهة وهالاند وروبن دياز من جهة أخرى، ستكون بمثابة مصدر إلهام لمانشستر سيتي. وقال جوارديولا: "إنهم يدافعون عن النادي ليس من خلال الرد على هذا الرجل، ولكن بما فعلوه لسنوات عديدة على أرض الملعب كل ثلاثة أيام".
وأردف: "وهذه هوي أفضل وسيلة. أستطيع الإجابة ولكن لماذا؟ أنا فخور للغاية بما فعلناه ولا أحتاج إلى ذلك.. أنا سعيد جدًا بلاعبي فريقي طوال الوقت على مدار سنوات عديدة. هل تعتقد أننا سوف نتعارك لأن إيرلينج وروبن ردا على التعليقات؟".
وعلى الرغم من فوز فريق جوارديولا بخمسة من آخر ستة ألقاب في الدوري، إلا أن كلوب شكّل دائماً التهديد الأبرز لمنافسه، حيث نجح في اختراق هيمنة سيتي بفوزه باللقب العام 2020.
وعلى الرغم من أن كلوب وجوارديولا تواجها سابقاً في الدوري الالماني، عندما كان الأول يشرف على تدريب بوروسيا دورتموند والثاني على بايرن ميونيخ، إلا أن مواجهاتهما في الـ"بريميرليج" رفعت معركتهما من أجل التفوق إلى آفاق جديدة.
وتميل الكفة لصالح جوارديولا في الدوري الانجليزي الممتاز حيث التقى الثنائي 15 مرة منذ العام 2016، ففاز الاسباني خمس مرات مقابل 4 انتصارات لكلوب، وتعادلا 6 مرات.
وبرغم ذلك، يعدّ الفوز في عقر دار "الحمر" من الإنجازات القليلة التي ما تزال بعيدة المنال عن جوارديولا كمدرب لسيتي. فالفوز اليتيم فريق الـ"سيتيزينس" خارج ملعبهم على ليفربول منذ العام 2003، تحقق خلف أبواب موصدة قبل ثلاث سنوات.
وفي ظل مباراة قد تقرر هوية بطل الدوري، يجد جوارديولا نفسه أمام لحظة تاريخية بمواجهة أخيرة مع كلوب الذي قد يحرمه من لقب رابع توالياً في حال خروجه بالنقاط الثلاث.
ويخوض سيتي اللقاء منتشيا من بلوغه ربع نهائي دوري أبطال اوروبا بعدما فاز على كوبنهاجن الدنماركي ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها 3-1، فيما سحق ليفربول مضيفه سبارتا براج التشيكي 5-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
ويعوّل سيتي على المتألق فيل فودين الذي قاده للفوز على جاره اللدود يونايتد 3-1 في المرحلة الماضية ومهاجمه الفتاك النرويجي إيرلينج هالاند متصدر ترتيب الهدافين بـ 18 هدفا، فيما استعاد ليفربول جهود مهاجمه المصري محمد صلاح بعد غيابه عن الملاعب للاصابة ليشارك أمام سبارتا براج، بعدما اعتمد كلوب على كوكبة من اللاعبين الشبان اثر معاناته من كثرة الاصابات في صفوفه.
من ناحيته، يدرك أرسنال أن لا هامش للخطأ في سعيه للفوز بلقب الدوري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه والاولى منذ العام 2004.
وبعد انهاء العام 2023 على وقع هزيمتين مدمرتين أمام جاريه وست هام وفولهام، انتفض فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بتحقيقه سبعة انتصارات توالياً في الدوري، وسحقوا شيفيلد يونايتد 6-0 في ملعب الأخير الاثنين، ليتأخر "غانرز" بفارق نقطتين عن ليفربول.
وبانتظار نتيجة ليفربول وسيتي غدا، يجد أرسنال نفسه أمام فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة موقتا في حال فوزه على برينتفورد على ملعب الإمارات.
وقال ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال: "لقد كانت عودة رائعة منذ فترة عيد الميلاد، عندما خسرنا مباراتين على التوالي".
وتابع: "ولكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، عليك أن تكون بافضل مستوى لك في كل مباراة. لا يمكن أن ترتكب أي خطاء، إذا نظرت إلى الفريقين الآخرين في القمة (ليفربول وسيتي)، فلا يبدو أنهما سوف يتعثران في وقت قريب".
ويواجه أستون فيلا مطارده المباشر على المركز الرابع توتنهام الأحد في مسعاه للسير خطوة مهمة نحو المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 41 عاماً.
وأثارت حملة فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري الاعجاب، حيث يأمل في العودة إلى مسابقة النخبة للأندية، بعدما شارك فيها للمرة الأخيرة في الموسم 1982-1983 كحامل اللقب بعد فوز فريق المدرب توني بارتون بالكأس في العام السابق.
وبعد أكثر من أربعة عقود، يتقدم أستون فيلا صاحب المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن توتنهام الخامس (55 مقابل 50)، وبالتالي الفوز على ملعبه "فيلا بارك" سيضعه على الطريق الصحيح لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.
وقال إيمري: "الدوري الإنجليزي يتكون من 38 مباراة، ونحن الآن في المركز الرابع، وهي فرصة جيدة للغاية لمحاولة المنافسة".
وتابع مدرب باريس سان جرمان الفرنسي السابق: "إذا أردنا رفع مستوى لعبنا، وخوض مباريات مهمة، فمن المهم أن نلعب مباريات مثل هذا الأسبوع".
إلى ذلك، أصر مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج على أن موسمه الثاني مع الفريق، كان سيختلف تمامًا لو لم يعاني من إصابات اللاعبين.
ويمر مانشستر يونايتد بفترة انعدام توزان، ويبتعد كثيرا عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
لكن تين هاج يعتقد أن إصابات اللاعبين الأساسيين، جعلت من المستحيل الحفاظ على التقدم الذي أحرزه الفريق الموسم الماضي، مع استبعاد 10 لاعبين من مباراة يوم السبت مع إيفرتون على ملعب أولد ترافورد.
وانضم أوماري فورسون إلى قائمة مصابي مانشستر يونايتد التي تضم ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، تيريل مالاسيا، ماسون ماونت، راسموس هويلوند، هاري ماجواير، آرون وان بيساكا. وأنتوني مارسيال وتوم هيتون.
وتعني هزيمة يونايتد الأخيرة امام جاره مانشستر سيتي 1-3، أن تين هاج فاز في 61 من أول 100 مباراة له كمدرب ليونايتد، وهو سجل أفضل من سجل يورجن كلوب في ليفربول وميكيل أرتيتا في آرسنال، لكن المدرب الهولندي يعتقد أن نسبة فوزه كانت ستقترب من 75 في المائة لولا أزمة الإصابات.
وصرح تين هاج في مؤتمر صحفي أمس: "هذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لذا تخيل لو كان لدينا عدد أكبر من اللاعبين المتاحين، كان من الممكن أن نحقق 75 فوزًا وهذا ينبئ بمستقبل مشرق لهذا الفريق".
وأضاف: "عندما تقارن ذلك مع المدربين الآخرين، أو الفرق الأخرى، أو المدربين السابقين في هذا النادي الكبير، يمكنك أن ترى أن هناك مستقبلًا مشرقًا".
وتابع: "هناك توازن جيد للأعمار في هذا الفريق. اللاعبون الشباب، واللاعبون في منتصف العمر، تخيلوا أنه عندما يكونون متاحين، كان من الممكن أن نفوز بسهولة في 75 مباراة. إنه فرق كبير مع الإحصائيات التي ذكرتها".
وأردف: "المشروع يسير في الاتجاه الصحيح عندما يكون لدينا اللاعبين المتاحين. كرة القدم الأفضل تدور حول الفوز بالمباريات، ونحن نعمل على تقديم عروض أفضل ونريد أن نلعب على أعلى المستويات، وفي المواقع الرئيسية، نفتقد اللاعبين الذين لهم تأثير كبير جدًا على الطريقة التي نريد أن نلعب بها".
وأكد تين هاج أنه سيستعيد خدمات ماجواير وهويلوند ووان بيساكا قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول، بينما من المقرر أن يعود ماونت بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، عقب ابتعاده عن الملاعب أربعة أشهر.
واستطرد: "أعتقد أن ماونت في حالة جيدة الآن وسيعود قريبًا، على ما أعتقد بعد فترة التوقف الدولي". وأكمل: "في الأسبوع المقبل، يخطط بعض اللاعبين للعودة. هاري ماجواير وآرون وان بيساكا، أتوقع أن يكونا متاحين لمباراتنا ضد ليفربول. هويلوند أيضًا". -(وكالات)

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