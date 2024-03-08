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الهنداوي والكسبة يتطلعان لخطوة إضافية في التصفية العالمية

3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يتطلع لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي وعبادة الكسبة اليوم، لبلوغ ربع نهائي التصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والمقرر إقامتها صيف العام الحالي في باريس.
ويلتقي الهنداوي منافسه الإسباني ايمانويل رييس ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم، بدور الـ 16 من التصفيات، فيما يلتقي الكسبة نظيره الأوغندي توكاموهيبوا جوشوا لحساب الدور ذاته بوزن تحت 63.5 كغم.
وكان الهنداوي قد تجاوز نظيره البرتغالي أنتونيو روديجيز، بإنهاء الحكم للنزال بعدم التكافؤ، بدور الـ 64، قبل أن يتخطى منافسه المكسيكي كارلوس روديجيز بتفوقه عليه وإصابة الخصم من الجولة الأولى في دور الـ 32.
من جهته، تمكن الكسبة تخطي اللاعب البرازيلي يوري فالكاو، في أول نزال له بالتصفيات، وقدم عرضا جيدا في دور الـ 32، لينشد التأهل والاقتراب من الوصول للهدف ببلوغ المربع الذهبي المؤهل للأولمبياد، حيث يتأهل 4 لاعبين من كل وزن إلى نصف النهائي.
وتستكمل مواجهات لاعبي المنتخب الوطني غدا، حيث يلتقي زياد عشيش بوزن تحت 71 كغم، نظيره الكوبي خورخي كويلار ضمن دور الـ 16، فيما يواجه حذيفه عشيش بالدور ذاته الأمريكي روسكو هيل بوزن تحت 51 كغم.
وخاضت اللاعبة الوحيدة في وفد المنتخب الوطني حنان نصار في ساعة متأخرة مساء أمس نزالها الأول، بعد أن واجهت الصربية نينا رادوفانوفيتش، ضمن منافسات دور الـ 16 من وزن تحت 50 كغم.
وكان اللاعبان محمد أبو جاجة وحسين عشيش قد ودعا البطولة من دور الـ 64، بعد أن خسر الأول أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري بوزن تحت 57 كغم، ولاثاني أمام الأوزبكي تواربيك حبيبولاييف في وزن تحت 80 كغم، علما بأنهما يمتلكان فرصة المنافسة بالتأهل للأولمبياد من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في التصفية كل من حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
الجدير بالذكر بأن النسخة الماضية من الأولمبياد (طوكيو 2020)، قد شهدت مشاركة 5 لاعبين من منتخب الملاكمة، كأكبر مشاركة أردنية في رياضة“الفن النبيل”.

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