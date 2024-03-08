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إشادة عربية بنجاح استضافة سباق اختراق الضاحية.. ورضا عن النتائج الأردنية

3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكد أمين عمان د. يوسف الشواربة، أن الأمانة عمان تنطلق في دعم ورعاية بطولة اختراق الضاحية العربية، من مسؤوليتها الوطنية الرياضية، معبرا عن سعادته في مشاركة اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، استضافة نخبة العداءين والعداءات العرب، في أجواء“عمانية” ومسار سباق مثالي على أرض نادي البشارات للجولف.
وأضاف الشواربة على هامش رعايته للبطولة في حديثه لـ”الغد”:“من خلال هذه البطولة، نحتفي بشباب وشابات الوطن ومعنا الأشقاء العرب، باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك المفدى سلطاته الدستورية، ونؤكد على أن الأردن واحة أمن وأمان، تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء، وأتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني”.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى حبيب الربعان الأجواء على أرض السباق كانت مثالية محفزة مع ترتيبات رائعة، ودائما وهو ما اعتاد الاتحاد الأردني على تقديمه، حيث سبق لهذا المسار أن استضاف البطولة العربية في نسختها رقم 23، إلى جانب بطولة العالم لاختراق الضاحية، وبطولة آسيا.
وحول اجتماع الاتحاد العربي لألعاب القوى الذي عقد في عمان، رد الربعان:“ناقشنا في اجتماعنا تجديد شعار الاتحاد العربي لألعاب القوى، والذي سيظهر بحلة وشكل جديد بعد المصادقة عليه من قبل“عمومية” الاتحاد العربي خلال الفترة المقبلة، وناقشنا أجندة نشاطات الاتحاد العربي، وهناك استضافات لبطولات عربية، في مصر والسعودية، وركزنا على تحفيز الأبطال والبطلات العرب، من خلال رؤساء الاتحادات العربية الأعضاء، لتحقيق المزيد من الانجازات في البطولات القارية والعالمية”.
على صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة المؤقتة د.وليد الرحاحلة، أن كلمات الإشادة من الضيوف والمشاركين تزيد الاتحاد فخرا وطنيا بالنجاح التننظيمي للبطولة العربية، مشيرا أن النجاح نتاج العمل بروح الفريق واخلاص وتفاني كل فرد، ومقدرا دور الداعمين والرعاة واللجنة الأولمبية.
وحول النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات في البطولة العربية، رد الرحاحلة:“النتائج كانت أكبر مما توقعنا، من خلال 4 ميداليات ملونة، بسبب فارق الجاهزية والاحتكاك التراكمي، إلا أن الأبطال والبطلات قدموا هدايا وطنية ثمينة من الإنجازات، ونشكرهم ومدربيهم على هذا الإنجاز، الذي نعتبره نقطة انطلاق جديدة لألعاب القوى، سنستثمرها في التخطيط والتحضير للمشاركات المقبلة”.
وقي ذات السياق، قال مدير المنتخبات الوطنية خضر رحال:“اجتهدت المنتخبات الوطنية من خلال مدربيها ولاعبيها والدفع المعنوي للجنة المؤقتة ورئيس الوفد مصطفى اللوزي، فجاءت الميداليات الأربع، والتي جاءت رغم قصر فترة الإعداد الخالية من المعسكرات واللقاءات الخارجية، وفق تدريبات فردية للاعبين واللاعبات، مع تجمع أسبوعي في الغابة الرياضية”.
وعن سر تفوق المنتخب المغربي وحصده لميداليات جميع الفئات، قال رحال:“حقق المنتخب المغربي ما هو متوقع منه، وذهبت جميع الترشيحات نحوه لخطف الألقاب والكؤوس، وهو يضم لاعبين متمرسين ومتميزين في سباق اختراق الضاحية والمسافات الطويلة، بسبب طبيعة المغرب الملهمة للأبطال في هذا السباق، والإمكانيات التي ساهمت بتقديم ابطال عرب عالمين وأولمبيين”.
إلى ذلك، احتفت اللجنة المؤقتة لألعاب القوى، بالوفود العربية المشاركة في سباق اختراق الضاحية، في فندق“ديز إن” أمس، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العربي، وداعمي البطولة، ورؤساء الوفود ولاعبي ولاعبات المنتخبات العربية.

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