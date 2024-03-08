Friday, 08 March 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة مشجع“رمثاوي” تلقي بظلالها على فوز الحسين إربد في“ديربي الشمال”

3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - ألقت وفاة مشجع لفريق الرمثا، بظلالها على الفوز الكبير الذي حققه الحسين إربد (5-0)، في مباراة الفريقين أمس على ستاد الحسن في مدينة إربد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وشهدت المباراة وفاة مشجع فريق الرمثا أشرف أبو يارا بعد نقله للمستشفى إثر سقوطه على المدرجات، ووقف لاعبو الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية دقيقة صمت لدى علمهم بالنبأ عند الدقيقة 73 من زمن المباراة.
لكن المباراة لم تكتمل وانتهت بصافرة الحكم في الدقيقة 78، مع اعتماد النتيجة في تلك اللحظة، بسبب إصابة عدد من لاعبي الرمثا وخروجهم من الملعب، مع استنفاد فريقهم للتبديلات.
واقترب الحسين بهذا الفوز من نيل لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن وصل للنقطة 40 وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه مؤقتا.
وانفرد لاعب الحسين إربد محمود مرضي بصدارة هدافي دوري المحترفين بعد تسجيله ثنائية في مرمى الرمثا، وفك الشراكة مع لاعبي الوحدات سيدريك هنري ومهند أبو طه، بوصوله للهدف الثامن.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس رابع مباريات الجولة، والتي جمعت فريقي شباب العقبة والجليل على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
الرمثا 0 الحسين إربد 5
 مثل الرمثا: عبد الله الشقران، المعتصم بالله الزعبي، عبد الرحمن الدرايسة، خالد أبو عاقولة، أحمد المغربي، إبراهيم الخب، أحمد السلمان، مجد الزعبي (هاشم الخالدي)، بشار الذيابات، علي العزايزة (مؤمن الساكت) والهادي سالم (عمر أبو عاقولة).
المدير الفني: وسيم البزور.
الحسين إربد: عبد الله الزعبي، مصطفى كمال، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا” (سليم عبيد)، أدهم القرشي، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، منذر أبو عمارة (سيف الدين درويش)، مصعب اللحام، محمود مرضي (مجدي عطار) وعبد العزيز نداي (حمزة الدردور).
المدير الفني: جمال محمود
الحكام: حكم الساحة محمد مفيد، المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني حمزة سعادة، والحكم الرابع وسيم الطبيشات.
الإنذارات: بطاقة حمراء لأحمد المغربي (الرمثا) وإنذار لعبد الله نصيب“ديارا” (الحسين).
سيناريو الأهداف
- تبادل لاعبو الحسين إربد الكرة بصورة أنيقة قبل أن تعود بالخطأ من لاعب الرمثا المعتصم بالله الزعبي أمام محمود مرضي الذي سددها من اللمسة الأولى مرت بين يدي حارس الرمثا (5).
- وضع لاعب الحسين إربد مصعب اللحام زميله المهاجم عبد العزيز نداي بمواجهة المرمى، بعد تمريرة ذكية كسر بها خط الدفاع“الرمثاوي”، ليضعها السنغالي بدقة على يمين الحارس (8).
- مرر لاعب الحسين إربد مصعب اللحام كرة لزميله محمود مرضي، الذي تسلمها أمام المرمى ووضعها بإتقان على يسار حارس مرمى الرمثا (45+2).
- رفع لاعب الحسين إربد مصطفى كمال كرة من الميسرة، قابلها زميله عبد العزيز نداي بكرة خلفية استقرت على يمين حارس المرمى (61).
- أرسل لاعب الحسين إربد كرة طولية جاءت على رأس البديل سيف الدين درويش الذي حولها ببراعة في المرمى (68).
مباراتا اليوم
من ناحية ثانية، تقام اليوم آخر مواجهتين لحساب الجولة الرابعة عشرة، قبل أن يتوقف الدوري حتى نهاية الشهر الحالي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا ومواجهة باكستان ذهابا وإيابا، إضافة لمشاركة منتخب تحت 23 عاما ببطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بالسعودية.
ويستقبل الوحدات على ستاد عمان الدولي نظيره مغير السرحان عند الساعة الخامسة مساء، في مواجهة يتطلع من خلالها الوحدات إلى تشديد الخناق على الفيصلي صاحب المركز الثاني، والإبقاء على بصيص أمل المنافسة على لقب الدوري.
ويملك الوحدات 28 نقطة في رصيده بعد بداية غير مبشرة في مرحلة الإياب، حيث يعلم المدير الفني أمجد أبو طعيمة أنه لا بديل عن الفوز في مواجهة اليوم من أجل إعادة الفريق للطريق الصحيح، معتمدا على أبرز نجوم الفريق مثل سيدريك هنري، أنس العوضات، مهند أبو طه ومحمد أبو زريق“شرارة”.
ويأمل مغير السرحان صاحب المركز السابع وبرصيده 14 نقطة، تسجيل أول نتيجة إيجابية في تاريخه أمام الوحدات بدوري المحترفين، إذ يعتمد مدرب الفريق خالد الدبوبي على عدد من اللاعبين المؤثرين ومنهم سامر خانكان، قصي طنوس، مجاهد الزواهرة.
وفي آخر مباريات الجولة، يحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء موقعة معان (14 نقطة) والفيصلي (30 نقطة) عند الساعة السابعة والنصف مساء.
ويتطلع الفيصلي بقيادة المدرب أحمد هايل، إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بعد الصفقات المميزة التي أبرمها الفريق مؤخرا، من خلال اعتماده على كوكبة من النجوم المميزة ومنهم عارف الحاج، رونالد وانجا، بكر كلبونة ويوسف أبو جلبوش“صيصا”.
بدوره، يأمل معان في استعادة توازنه قليلا بعد إخفاقات مستمرة منذ نهاية مرحلة الذهاب، إذ يسعى المدرب مهند المحارمة لتحقيق مفاجأة قبل فترة التوقف المقبلة، حيث يبرز في صفوف الفريق كل من إبراهيم الرواد، حسين عبيدات، عبد الملك مفتاحي وضرار بن سعد الله.

MENAFN08032024000072011014ID1107953882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث