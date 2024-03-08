بيريز: من هو مبابي؟

وطلب أحد المشجعين في فيديو نشرته وسائل إعلام إسبانية، من بيريز ضرورة التعاقد مع مبابي وديفيز، قائلا لرئيس ريال مدريد: عليك ضم ديفيز، قبل أن يجيب بيريز ساخرا "من هو ديفيز؟".

وعندما سئل بيريز عن موعد ضم كيليان مبابي، أجاب أيضا "من هو مبابي؟".



وتم تداول الفيديو بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، ولطالما أشارت الصحافة إلى أن ظهير بايرن ميونخ ومهاجم باريس سان جيرمان هما الاسمان اللذان يبدو أنهما قريبان من ريال مدريد في الموسم المقبل.