نصار تبلغ ثمن نهائي تصفيات الملاكمة المؤهلة للأولمبياد

نصار تبلغ ثمن نهائي تصفيات الملاكمة المؤهلة للأولمبياد
التاريخ
3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، حنان نصار، اليوم الجمعة، إلى دور الـ 16 في تصفية الملاكمة العالمية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس، والمقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
وجاء تأهل نصار بعد عدم صعود المنافس إلى الحلبة في المواجهة التي كانت منتظرة مساء الجمعة، لتخطو خطوة مهمة نحو خطف إحدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد عن وزن تحت 50 كغم.
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