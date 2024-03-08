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نصار تبلغ ثمن نهائي تصفيات الملاكمة المؤهلة للأولمبياد

3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، حنان نصار، اليوم الجمعة، إلى دور الـ 16 في تصفية الملاكمة العالمية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس، والمقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.

وجاء تأهل نصار بعد عدم صعود المنافس إلى الحلبة في المواجهة التي كانت منتظرة مساء الجمعة، لتخطو خطوة مهمة نحو خطف إحدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد عن وزن تحت 50 كغم.

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