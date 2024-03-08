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شباب العقبة والجليل يتعادلان سلبا بدوري المحترفين

3/8/2024 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- سيطر التعادل السلبي على مواجهة شباب العقبة والجليل، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة 14من دوري المحترفين لكرة القدم.

ولم يحسن الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما خلال شوطي اللقاء، ليكررا نتيجة مباراة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف أيضا على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.

ورفع شباب العقبة رصيده من النقاط إلى النقطة 19 وفي المركز الخامس، فيما بقي الجليل بالمركز الحادي عشر وبرصيده 11 نقطة.

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