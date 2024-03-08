شباب العقبة والجليل يتعادلان سلبا بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- سيطر التعادل السلبي على مواجهة شباب العقبة والجليل، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة 14من دوري المحترفين لكرة القدم.
ولم يحسن الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما خلال شوطي اللقاء، ليكررا نتيجة مباراة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف أيضا على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
ورفع شباب العقبة رصيده من النقاط إلى النقطة 19 وفي المركز الخامس، فيما بقي الجليل بالمركز الحادي عشر وبرصيده 11 نقطة.
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