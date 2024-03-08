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كلوب يدافع عن نجم ليفربول في حرب التصريحات مع هالاند

3/8/2024 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دافع مدرب ليفربول، يورجن كلوب، عن لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، الذي صدرت عنه تصريحات استفزت لاعبي مانشستر سيتي، قبل مباراة الفريقين، بعد غد الأحد، في البريميرليج.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وألمح أرنولد، أن وجود الأموال، ساهم في حصول مانشستر سيتي على الألقاب خلال السنوات الماضية.

واستفز هذا التصريح، هالاند نجم السيتي، الذي قال "لقد فزت بالثلاثية وكان شعورًا رائعًا.. لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط".

وفي مؤتمر صحفي، قال كلوب عن الحرب الكلامية "نحن نحترم مانشستر سيتي، كما أن بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم".

وأضاف "المان سيتي يمتلك لاعبين رائعين، كما لديهم أفضل مهاجم وهو هالاند، الذي يسجل عندما يريد".

وتابع "دي بروين دخل التاريخ بجانب لاعبين مثل ستيفن جيرارد، كما نحترم فيل فودين أفضل لاعب إنجليزي في الوقت الحالي".

ونوه "أرنولد يحترم ذلك، لكنه ولد في ليفربول، ووقف على صناديق القمامة أمام النادي".

ولفت "حظينا بموكب احتفال بعد الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسارة لقبي دوري أبطال أوروبا والبريميرليج".

وشدد "أخبرني عن المدينة التي ستقيم موكبا للاحتفال بك، وتبدو أنك فزت بكل هذه الألقاب، لكنك لم تحصل عليها.. ليفربول مميز بالنسبة لنا".

وأوضح كلوب "لست منشغلا بالآراء الخارجية، وأرنولد قال ما يشعر به فقط، وأظهر احترامه للسيتي في أوقات سابقة".

ورفض مدرب ليفربول، اعتبار أن مباراة الأحد، ستحدد مسار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، مشددا على قوة الخصم.

وأتم "جو جوميز بخير، أما كوناتي لا أعرف موقفه من المشاركة، وسيخضع لفحص طبي بالتأكيد".

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